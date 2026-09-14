सिर्फ 6 हजार रुपये में चोरी की बाइक बेचने वाला गैंग पकड़ा, रिटायर्ड फौजी सहित 3 दबोचे; 9 बाइक बरामद

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का राजफाश करते हुए सेवानिवृत्त फौजी समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। वहीं, चोरी की नौ बाइकें भी बरामद की हैं। पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा है।

पुलिस लाइन सभागार में पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि सरसावा पुलिस ने 13 सितंबर को संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग के दौरान नकुड़-सरसावा मार्ग पर हाईवे पुल के नीचे से तीनों आरोपितों को पकड़ा।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपितों की पहचान नितिन कुमार उर्फ रोहित फौजी निवासी झबीरण, वंश उर्फ राजा निवासी गदरहेड़ी और गौरव निवासी झबीरण के रूप में हुई है। आरोपितों की निशानदेही पर नकुड़ रोड स्थित बंद पड़े ईंट भट्ठे के पुराने खंडहरों में छिपाकर रखी गई सात बाइकें बरामद की गईं। दो बाइक संबंधित मुकदमों से जुड़ी हुई हैं।