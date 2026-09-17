17 करोड़ के नकली नोटों के मामले में नया अपडेट: PNB करेंसी चेस्ट से जुड़े संविदा ड्राइवर को NIA ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की घंटाघर के पास स्थित सोफिया मार्केट की करेंसी चेस्ट में 17 करोड़ 29 लाख रुपये के नकली नोटों की जांच कर रही एनआइए ने संविदा ड्राइवर आदेश चौधरी को गिरफ्तार किया है। वह गंगोह रोड स्थित न्यू नंदपुरी कालोनी, थाना कुतुबशेर क्षेत्र के मानकमऊ का रहने वाला है।

एनआइए के मुताबिक आदेश चौधरी पीएनबी की करेंसी चेस्ट में संविदा पर ड्राइवर के तौर पर काम करता था। इससे पहले एजेंसी ने सात सितंबर को इस मामले में एफआइआर में नामजद आरोपित व निलंबित जगाधरी करेंसी चेस्ट प्रबंधक अमित कुमार को गिरफ्तार किया था। जबकि अभी दो अन्य आरोपित निलंबित मंडल प्रबंधक रवि कांसे व चेस्ट प्रबंधक सुशील कुमार इस मामले में फरार चल रहे हैं।

आदेश चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी करेंसी चेस्ट से जुड़े अन्य कर्मचारियों और संदिग्धों की भूमिका भी खंगाल रही है। एनआइए ने सात सितंबर को आदेश चौधरी के न्यूनंदपुरी में स्थित कई मकान, प्लाट व चल-अचल संपत्ति की जांच की थी।