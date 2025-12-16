UP Police Encounter: पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश घायल, दर्ज हैं गैंग्स्टर, गुंडा एक्ट समेत कई मुकदमे

Language
    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:53 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25 हजार का इनामी बदमाश घायल हो गया। इस बदमाश पर गैंगेस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज ह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सोमवार की देर शाम थाना मिर्जापुर पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जिसमें पैर में गोली लगने से 25 हजार का इनामी बदमाश घायल हो गया जबकि उसका एक साथी फरार होने में सफल रहा। घायल को पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया। इसके खिलाफ थाने में गैंग्स्टर व गुंडाएक्ट आदि के कई मुकदमे दर्ज हैं।

    सीओ एस एन वैभव पांडेय ने बताया कि देर शाम इंस्पेक्टर सुनील नागर तथा बादशाहीबाग चौकी प्रभारी सचिन त्यागी दिल्ली यमुनोत्री हाइवे पर कासमपुर पुलिया के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच उन्हें मिर्जापुर की ओर से एक बाइक आती दिखाई दी जिस पर दो लोग सवार थे।

    पुलिस ने टॉर्च की रोशनी से उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने बाइक पाडली गांव की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर दौड़ा दी। पुलिस ने उनका पीछा किया तो बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायर किए, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की।

    इसी रास्ते पर कुछ दूर आगे उनकी बाइक फिसल कर गिर गई और बदमाश पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगे जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया। जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा।

    पुलिस ने घायल को हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया। घायल बदमाश की पहचान शौकीन पुत्र सलीम निवासी ग्राम रायपुर के रूप में हुई। यह 25 हजार का इनामी है और इसके खिलाफ थाने पर गैंग्स्टर तथा गौ हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं।

    मौके से पुलिस ने एक बिना नंबर प्लेट की बाइक, तमंचा, कारतूस तथा गौहत्या में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद किए हैं।