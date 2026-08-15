सहारनपुर में सड़क हादसा: ITBP डीआईजी परमेंद्र सिंह और चालक की मौत, पांच घायल
सहारनपुर के झबीरण के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में आईटीबीपी के डीआईजी परमेंद्र सिंह और उनके चालक रविशंकर की मौत हो गई। सरकारी गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ, जिसमें कुल पांच लोग घायल हुए थे।
HighLights
आईटीबीपी के डीआईजी और चालक की मौत।
सहारनपुर के झबीरण के पास हुआ हादसा।
सरकारी गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से टक्कर।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। हाईवे से होकर देहरादून की ओर से आ रही एक सरकारी गाड़ी जैसे ही झबीरण के समीप पहुंची संतुलन खोने के बाद डिवाइडर से टकरा सड़क के दूसरी पटरी पर पहुंच गई, जहां हरियाणा की ओर से आ रही गाड़ी से टकरा गई। दोनों गाड़ियों में सवार पांच लोग घायल हो गए।
राजकीय मेडिकल कॉलेज में डीआईजी और चालक की मौत
सरकारी गाड़ी में आईटीबीपी के डीआईजी 48 वर्षीय परमेंद्र सिंह व उनके चालक 46 वर्षीय रविशंकर की राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि गनर जयराम घायल हो गया।
जयराम और दूसरी गाड़ी में सवार देवेंद्र कौर और गुरनायक निवासी करनाल को सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है।
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