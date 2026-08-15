सहारनपुर में सड़क हादसा: ITBP डीआईजी परमेंद्र सिंह और चालक की मौत, पांच घायल

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। हाईवे से होकर देहरादून की ओर से आ रही एक सरकारी गाड़ी जैसे ही झबीरण के समीप पहुंची संतुलन खोने के बाद डिवाइडर से टकरा सड़क के दूसरी पटरी पर पहुंच गई, जहां हरियाणा की ओर से आ रही गाड़ी से टकरा गई। दोनों गाड़ियों में सवार पांच लोग घायल हो गए।

राजकीय मेडिकल कॉलेज में डीआईजी और चालक की मौत सरकारी गाड़ी में आईटीबीपी के डीआईजी 48 वर्षीय परमेंद्र सिंह व उनके चालक 46 वर्षीय रविशंकर की राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि गनर जयराम घायल हो गया।