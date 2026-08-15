यूपी में दिसंबर में जनगणना का दूसरा चरण: 40 सवालों का नोटिफिकेशन जारी, पहली बार जाति भी शामिल

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। जनगणना-2027 के दूसरे और अंतिम चरण की तैयारियां प्रदेश में तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सरकार के सामने जनगणना का बड़ा काम भी है। ऐसे में फरवरी में चुनाव से पहले दिसंबर में ही दूसरे चरण की गणना कराने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इसकी अंतिम तारीख अभी तय नहीं हुई है। केंद्र ने परिवार अनुसूची में पूछे जाने वाले 40 सवालों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

दूसरे चरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण 18 अगस्त से शुरू होगा। इसमें उत्तर प्रदेश के आठ अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी सितंबर में प्रदेश के मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण देंगे।

इसके बाद जिलों में गणनाकर्मियों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जनगणना निदेशालय ने प्रशिक्षण से लेकर गणनाकर्मियों की उपलब्धता तक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सितंबर में मास्टर ट्रेनरों को मिलेगा प्रशिक्षण, बड़े शहरों में गणनाकर्मियों की कमी बनी चुनौती जनगणना के पहले चरण में प्रदेश के बड़े शहरों में गणनाकर्मियों की कमी प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आई। लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा जैसे महानगरों में घरों और परिवारों की संख्या अधिक होने के कारण गणना कार्य के लिए पर्याप्त कर्मियों की जरूरत महसूस हुई। इसे देखते हुए दूसरे चरण में गणनाकर्मियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

पहले चरण में पर्यवेक्षकों और गणनाकर्मियों को मिलाकर करीब पांच लाख कर्मी लगाए गए थे। पहले चरण में सात से 21 मई तक लोगों को स्वगणना की सुविधा दी गई थी। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक गणनाकर्मियों ने घर-घर जाकर मकानों की गणना की और 33 सवालों के जवाब दर्ज किए।