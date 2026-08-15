Uttarakhand Weather: पिथौरागढ़-बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट, दून-नैनीताल सहित कई जिलों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी

जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मानसून अगले दो से तीन दिन और तीखे तेवर दिखा सकता है। देहरादून समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में शुक्रवार को दिनभर बादलों का डेरा रहा और कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। मैदानी इलाकों में वर्षा के कारण जगह-जगह जलभराव की स्थिति बनी, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाओं से दुश्वारियां बढ़ गईं। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को भी कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल शुक्रवार को मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश से कई जगह सड़कें जलमग्न हो गईं और यातायात प्रभावित हुआ। वहीं पहाड़ों में बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं सामने आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ीं। भारी बारिश के चलते ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। दून में पारा करीब चार डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया।

पिथौरागढ़-बागेश्वर में आज आरेंज अलर्ट, कई जिलों में यलो अलर्ट शनिवार के लिए पिथौरागढ़ और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ गरज-चमक और आकाशीय बिजली चमकने की आशंका है। साथ ही वर्षा के अति तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर हो सकते हैं। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल और चंपावत में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश के शेष जिलों में भी गरज-चमक के साथ तेज से अति तेज वर्षा के दौर हो सकते हैं।