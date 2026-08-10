Uttarakhand Weather: देहरादून-नैनीताल समेत 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, IMD की चेतावनी जारी

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अगले 24 घंटे में और तल्ख हो सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा और गर्जन के साथ बौछारों की संभावना जताई है। वहीं, देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान उक्त जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई।

मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, सतर्क रहने की सलाह रविवार को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल मंडराते रहे। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में दिनभर धूप और बादलों की आंख-मिचौनी चलती रही। दोपहर बाद कुछ इलाकों में बौछारें पड़ीं, जबकि उमस ने लोगों को परेशान किया। देर शाम आसमान में घने बादल छा गए और भारी वर्षा के आसार बने रहे। रात में देहरादून के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हुई।