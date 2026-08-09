बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सोमवार को सभी स्कूल रहेंगे बंद

जागरण संवाददाता, बागेश्वर। मानसून के तेवर एक बार फिर तल्ख हो गए हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को जिले में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी करते हुए आरेंज अलर्ट घोषित किया है।

इस स्थिति को देखते हुए छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 10 अगस्त को कक्षा एक से 12वीं तक के सभी सरकारी, अशासकीय और निजी विद्यालयों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा नौ अगस्त को जारी पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार को जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के अति तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर की संभावना जताई गई है। लगातार बारिश के कारण जिले में पहले से ही कई ग्रामीण मोटर मार्ग प्रभावित हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है।

नदी-नालों से दूर रहने की अपील इस गंभीर मौसम को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। विशेषकर दूरस्थ गांवों से विद्यालय आने-जाने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है।