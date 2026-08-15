PM Matsya Sampada Yojana: तालाब से लेकर मछली बेचने का खर्च उठाएगी सरकार, यूपी में 24 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन

राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊ। PMMSY Scheme 2026 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मत्स्य विभाग ने पोर्टल खोल दिया है। शुक्रवार को मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए 24 अगस्त तक विभागीय पोर्टल http://fisheries.up.gov.in खोल दिया गया है।

योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं का विस्तृत विवरण, इकाई लागत, पात्रता, आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक अभिलेख व अन्य संबंधित जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। छह परियोजनाओं को खुला पोर्टल निदेशालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मत्स्य मंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी गई है। अवशेष लक्ष्याें को पूरा करने के लिए छह परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।