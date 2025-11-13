ट्रेन की पावर फेल, जाम हुए इंजन के चक्के...आनन-फानन में ट्रेन को मेन ट्रैक पर रोका और किया गया यह सब

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। अमृतसर से इंदौर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 19325 गुरुवार को जैसे ही नागल रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसकी पावर (इंजन) फेल हो गई। आनन-फानन में ट्रेन को मुख्य ट्रैक पर रोकना पड़ा। उधर, थोड़ी देर बाद जनशताब्दी एक्सप्रेस संख्या 12056 रेलवे स्टेशन पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही उसके इंजन के चक्के जाम होने लगे और धुआं उठने लगा। इससे यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया।

चालक ने ट्रेन को सुरक्षित प्लेटफार्म नंबर एक पर रोक दिया। मामले की जानकारी होने पर टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंची। दोनों पावर (इंजन) के लोको जाम होने से चक्के जाम हुए थे। बाद में सहारनपुर यार्ड से दोनों ट्रेनों के लिए पावर (इंजन) मंगाई गई और अमृतसर-इंदौर ट्रेन को 10:50 पर रवाना किया। जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी 11:46 पर रवाना किया गया। इस दौरान प्लेटफार्म पर यात्री परेशान दिखाई दिए।

बता दें कि इंदौर-अमृतसर एक्सप्रेस गुरुवार को सुबह 7.30 पर जैसे नागल रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसमें तकनीकी खराबी आ गई और उसकी पावर (इंजन) फेल हो गई, जिससे उसे मेन ट्रैक पर रोकना पड़ा। थोड़ी देर बाद 8.30 बजे जनशताब्दी एक्सप्रेस संख्या 12056 रेलवे स्टेशन पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही उसके चक्के जाम होने लगे और धुआं उठने लगा, लेकिन चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन को सुरक्षित प्लेटफार्म नंबर एक पर रोक दिया।