सहारनपुर में करंट लगने से बैंक कर्मचारी की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
सहारनपुर के मोहल्ला अशरफ अली निवासी आरफ़ात जो रूड़की में बैंक कर्मचारी थे गंगोह स्थित अपने घर में मृत पाए गए। दरवाजा तोड़ने पर वे कूलर से चिपके मिले। आशंका है कि कूलर ठीक करते समय हादसा हुआ। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है क्योंकि आरफ़ात की दो महीने बाद शादी होने वाली थी।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मुहल्ला अशरफ अली निवासी अरफ़ात पुत्र (25) रूड़की किसी बैंक मे कर्मचारी था तथा परिवार के साथ वहीं रहने लगा था। वह यहां भी अपने घर पर आता रहता था। गुरुवार की रात वह अकेला ही गंगोह आया हुआ था।
बताया गया है कि देर रात वह अपने मकान में सोने के लिए चला गया। सुबह होने पर स्वजन और अन्य मिलने वालों ने उसे फोन किया तो फोन नही उठा। काफी देर प्रयास के बाद भी जब उसका फोन नही उठा तो कुछ लोग उसके घर पहुंच गए।
लोगों ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। अरफात कूलर से चिपका मृत अवस्था में मिला।
संभवत कूलर में कोई खराबी को ठीक करते समय यह हादसा हुआ होगा। सूचना मिलने के बाद स्वजन भी यहां पहुंच गए थे। अचानक हुए हादसे से स्वजन का रो रोकर बुरा हाल है। बताया गया है कि मृतक की दो माह बाद ही शादी भी होने वाली थी।
