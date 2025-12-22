रिटायर्ड फौजी का बेटा बन गया एक लाख का इनामी बदमाश, खड़ा किया गिरोह
वर्ष 2006 में मारपीट के बाद करने लगा था लूटपाट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सहारनपुर : आर्मी से रिटायर पिता मंसूर अहमद और भाई मेराज वाराणसी में नौकरी करता था। अनुशासित माहौल में पला-बढ़ा सिराज अपराध की उस राह पर चला, जहां से वापस लौट पाना संभव नहीं हो सका। पुलिस रिकार्ड के अनुसार सिराज अहमद उर्फ पप्पू ने वर्ष 2006 में मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम देकर आपराधिक जीवन की शुरुआत की थी। सिराज अहमद उर्फ पप्पू पहला मुकदमा मारपीट और लूटपाट का कोतवाली नगर थाने में दर्ज किया गया था। मामूली अपराधों में संलिप्त रहने वाला सिराज धीरे-धीरे संगठित गिरोह के संपर्क में आया और फिर गिरोह के साथ मिलकर डकैती, हत्या और रंगदारी जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देने लगा। एक लाख का इनामी सिराज मुठभेड़ में मारा गया, जबकि उसका भाई मेराज सुल्तानपुर कारागार में बंद है।
सुल्तानपुर और आसपास के जिलों में सिराज की आपराधिक गतिविधियों का दायरा लगातार बढ़ता गया। सिराज अहमद उर्फ पप्पू के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, हत्या, रंगदारी, रासुका जैसे संगीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सिराज अपने गिरोह के साथियों के साथ वारदातों को अंजाम देता रहा। जेल से 27 मामलों में जमानत पर बाहर आने के बाद भी गिरोह के सदस्यों के साथ वारदातों को अंजाम देता रहा। अधिवक्ता हत्याकांड के बाद सिराज अहमद एक लाख का इनामी बदमाश बन गया। लंबे समय से उसकी तलाश में विभिन्न टीमें लगाई गई हैं।
गिरोह के सदस्य
सुल्तानपुर के गोसइगंज थानाक्षेत्र भोये कठार निवासी इकराम उर्फ इकरामुद्दीन उर्फ पहलवान पुत्र इरशाद, सुल्तानपुर के कोतवाली नगर थानाक्षेत्र के घरहाखुर्द निवासी इस्माइल उर्फ प्रिंस पुत्र स्व: इकबाल अहमद, खैराबाद मुहल्ला निवासी सैय्याद उर्फ सहजाद पुत्र अब्दुल गफ्फार, खैराबाद निवासी सोहराव पुत्र स्व. मो. शमीम, लोलेपुर गांव निवासी मेराज अहमद पुत्र मंसूर अहमद, मो. वसीम पुत्र मो. नसीम, कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के अलहदादपुर गांव निवासी मो. शमीम उर्फ लड्डन पुत्र शब्बीर, अलहदादपुर गांव निवसी अक्तरूल निशा पत्नी समीम उर्फ लड्डन आदि गिरोह के सदस्य है।
अपराध से अर्जित की संपत्ति
पुलिस ने बताया कि सिराज ने अपराध से अर्जित धन से बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली थी। आरोपित का गांव में बड़ा मकान, आठ बीघा जमीन, सुल्तानपुर शहर में प्लाट, भुलकी में सिमेंट पाइप की फैक्ट्री और पैतृक मकान आदि है। संपत्ति को पुलिस सीज कर चुकी है।
