    दुल्हन हाथों पर मेहंदी सजाए थी, बरात के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं...धरी रह गई सारी तैयारी, यह रही वजह

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:47 PM (IST)

    पठेड़ के एक गांव में दहेज में थार कार की मांग पूरी न होने पर दूल्हे पक्ष ने बारात लाने से इन्कार कर दिया। दुल्हन के परिवार ने शादी की सारी तैयारियां कर ली थीं और लगभग 15 लाख रुपये खर्च भी हो चुके थे। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और मामले की जांच जारी है।

    दहेज में थार कार न मिलने पर बरात लाने से किया इन्कार। (प्रतीकात्मक फोटो)


    संवाद सूत्र, जागरण, पठेड़ (सहारनपुर)। चिलकाना के गांव दौलतपुर में दुल्हन हाथों पर मेहंदी लगाए बरात आने व सात फेरे लेने का इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हे पक्ष ने दहेज में थार कार की डिमांड कर डाली और मांग पूरी न होने पर दूल्हे पक्ष ने बरात लाने से मना कर दिया। वधू पक्ष की सभी तैयारियां धरी रह गई। पुलिस को पूरे मामले की तहरीर दे दी गई है।

    गांव दौलतपुर निवासी दुल्हन के भाई ने थाना चिलकाना में तहरीर देकर बताया कि उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है उसने अपनी बहन का रिश्ता बेहट क्षेत्र के गांव हीराहेड़ी में किया था। 4 मई को गांव दौलतपुर में ही सगाई की रस्म पूरी की गई थी, जिसमें उन्होंने लगभग दो लाख रुपये खर्च किए थे। सगाई के दौरान ही एक नवंबर को शादी की तारीख तय की गई थी और शादी के कार्ड भी सभी जगह भेजे जा चुके थे। इससे पहले उन्होंने 26 अक्टूबर को एसी, फ्रिज, फर्नीचर आदि का सामान दूल्हा पक्ष के घर हीराहेड़ी भिजवाया दिया था।

    30 अक्टूबर को शादी में दहेज के रूप में देने के लिए बुलेट मोटरसाइकिल भी गांव ले आए थे। आरोप है कि दूल्हे के चाचा ने बिचौलिए के माध्यम से फोन पर उन्हें बेहट कस्बे में बुलाया। जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें बुलेट नहीं दहेज में थार कार की डिमांड की गई। दूल्हे पक्ष की मांग सुनकर उनके पैरों से जमीन खिसक गई उन्होंने उन्हें यह कहकर मनाने का प्रयास किया कि उनका बजट थार कार देने का नहीं है और शादी की भी संपूर्ण तैयारी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने थार कार के बिना बरात लाने से इन्कार कर दिया।

    उन्होंने बैंक्वेट हॉल बुक कराया है और तीन दिन से उसमें हलवाई लगे हुए हैं मिठाई आदि बनाकर तैयार हो चुकी हैं। दूल्हे पक्ष के बारात न लाए जाने के कारण दुल्हन के साथ-साथ पूरा परिवार सदमे में हैं। उनका अब तक शादी पर लगभग 15 लाख रुपये खर्च हो चुका है। पीड़ित ने थाना चिलकाना में तहरीर देकर दहेज लोभियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस बारे में थाना चिलकाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है, लेकिन वह पहले आपस में ही बैठकर मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।