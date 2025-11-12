लाखों कमाने वाले आतंकी डाक्टर को आखिर क्यों पसंद आई मलिन बस्ती...जहां वो रहता था अकेला

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सहारनपुर में जम्मू-कश्मीर का आतंकी डाक्टर आदिल अहमद करीब दो साल से रह रहा था, लेकिन उसके वर्तमान ठिकाने की जानकारी किसी को नहीं थी। पांच लाख रुपये का वेतन लेने वाला डाक्टर आदिल एक मलिन बस्ती में अकेला रहता था। जहां पर कच्चा रास्ता, कुछ बने और अधबने मकान हैं। गली में किसी भी मकान पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगा था। ऐसी ही जगह डाक्टर को पसंद आई और उसने एकांत माहौल में मकान लिया था, ताकि किसी को उस पर जरा भी संदेह न हो सके।

आदिल का ठिकाना अंबाला रोड स्थित अमन विहार कालोनी के पास आसमां मस्जिद के नजदीक मलिन बस्ती में था। इस मकान को डाक्टर बाबर ने सात माह पहले किराए पर दिलाया था। आदिल से रात में कुछ लोग रोजाना मिलने आते थे। मकान के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इसकी भनक किसी को नहीं थी। सुबह करीब 11 बजे डाक्टर आदिल अहमद मकान से निकलता था और अस्पताल जाता था।

अस्पताल में केवल डाक्टर बाबर, अतुउर्रहमान, असलम जैदी आदि डाक्टरों से ही बातचीत करता था। फिलहाल मकान बंद है और अंदर सामान जस का तस है। आसपास के लोगों का कहना है कि डाक्टर यहां करीब सात महीने से रह रहा था। वह कालोनी में किसी से अधिक बातचीत नहीं करता है। यह मकान जाकिर नाम के व्यक्ति का है। पुलिस और एसटीएफ भी पूरे मामले की गहनता से जांच करने में जुटी है।