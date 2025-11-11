Language
    आतंकी को लग गई थी भनक...मां की बीमारी का बहाना कर भागने की फिराक में था

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:48 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए आतंकी डॉक्टर अदील अहमद ने बीमार माँ का बहाना बनाया और अस्पताल से छुट्टी ले ली। उसने बाबर से सरसावा छोड़ने को कहा ताकि वह चंडीगढ़ से कश्मीर भाग सके। पुलिस ने उसे लंच करते समय गिरफ्तार कर लिया, जिससे अस्पताल में उसके सहयोगियों में खलबली मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सहारनपुर के अस्पताल में मरीजों का इलाज करता डा. आदिल अहमद। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर : हत्थे चढ़ने से पहले जम्मू-कश्मीर के आतंकी डा. आदिल अहमद अंबाला रोड स्थित फेमस मेडिकेयर अस्पताल में ओपीडी में बैठकर मरीजों का उपचार कर रहा था। वह एक एमडी मेडिसिन डाक्टर है। उपचार करते समय आतंकी को भनक लगी गई थी कि उसको जम्मू-कश्मीर की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए सहारनपुर पहुंच रही है। तभी आतंकी ने बीमार मां का बहाना बनाया और तुरंत अस्पताल के डायरेक्टर मनोज मिश्रा से छुट्टी मांगी और बाबर को फोन कर सरसावा छोड़ने के लिए बोला।

    बाबर ने कहा कि लंच के बाद जाएगा। आतंकी के साथ बैठकर डा. बाबर निजी अस्पताल के पास एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहा था। इसी दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अस्पताल के डायरेक्टर मनोज मिश्रा ने बताया कि छह नवंबर को डा. अदील ने बताया कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है और उसे घर जाना है। डायरेक्टर ने अदील को छुट्टी दे दी। इसी दौरान डा. बाबर से आतंकी ने कार से सरसावा छोड़ने के लिए कहा। सरसावा से बस में बैठकर आतंकी को चंडगीढ़ जाना था और वहां से फ्लाइट पकड़कर कश्मीर जाना था।

    यह था मामला
    सहारनपुर शहर के अंबाला रोड स्थित एक अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डा.अदील अहमद को गत दिवस जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पकड़ा है। उसके आतंकी कनेक्शन की जांच की जा रही है। जम्मू-कश्मीर पुलिस चिकित्सक को तीन दिन के ट्रांजिट रिमांड पर साथ ले गई है।

    पुलिस ने बताया कि डा.अदील अहमद जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित फेमस हास्पिटल में कार्यरत था। गत माह श्रीनगर के कुछ क्षेत्रों में आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के समर्थन में लिखे पोस्टर लगाने का मामला सामने आया था। आतंकी संगठन के समर्थन में लगे पोस्टरों से श्रीनगर में तनाव फैल गया था। पुलिस ने 28 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे।