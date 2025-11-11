आतंकी को लग गई थी भनक...मां की बीमारी का बहाना कर भागने की फिराक में था

जागरण संवाददाता, सहारनपुर : हत्थे चढ़ने से पहले जम्मू-कश्मीर के आतंकी डा. आदिल अहमद अंबाला रोड स्थित फेमस मेडिकेयर अस्पताल में ओपीडी में बैठकर मरीजों का उपचार कर रहा था। वह एक एमडी मेडिसिन डाक्टर है। उपचार करते समय आतंकी को भनक लगी गई थी कि उसको जम्मू-कश्मीर की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए सहारनपुर पहुंच रही है। तभी आतंकी ने बीमार मां का बहाना बनाया और तुरंत अस्पताल के डायरेक्टर मनोज मिश्रा से छुट्टी मांगी और बाबर को फोन कर सरसावा छोड़ने के लिए बोला।

बाबर ने कहा कि लंच के बाद जाएगा। आतंकी के साथ बैठकर डा. बाबर निजी अस्पताल के पास एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहा था। इसी दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अस्पताल के डायरेक्टर मनोज मिश्रा ने बताया कि छह नवंबर को डा. अदील ने बताया कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है और उसे घर जाना है। डायरेक्टर ने अदील को छुट्टी दे दी। इसी दौरान डा. बाबर से आतंकी ने कार से सरसावा छोड़ने के लिए कहा। सरसावा से बस में बैठकर आतंकी को चंडगीढ़ जाना था और वहां से फ्लाइट पकड़कर कश्मीर जाना था।

यह था मामला

सहारनपुर शहर के अंबाला रोड स्थित एक अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डा.अदील अहमद को गत दिवस जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पकड़ा है। उसके आतंकी कनेक्शन की जांच की जा रही है। जम्मू-कश्मीर पुलिस चिकित्सक को तीन दिन के ट्रांजिट रिमांड पर साथ ले गई है।