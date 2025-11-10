खुफिया एजेंसी के रडार पर आए आतंकी डा.अदील के करीबी ...खंगाला जा रहा आतंकी कनेक्शन
सहारनपुर के एक अस्पताल में आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी के बाद, उसके सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है और उनके बैंक खातों की जांच की जा रही है। पुलिस ने अस्पताल में छापेमारी की और संदिग्ध गतिविधियों की जांच कर रही है। डॉक्टर अदील पर जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखने का आरोप है, जिसके चलते उसे गिरफ्तार किया गया है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। अंबाला रोड स्थित फेमस मेडिकेयर अस्पताल में लोगों का उपचार करने वाले डा. अदील की गिरफ्तारी के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस को आतंकी के घर एके-47 और आतंकी कनेक्शन निकलने के बाद खुफिया एजेंसी और पुलिस अलर्ट मोड पर है। जम्मू-कश्मीर और खुफिया एजेंसियों के अलावा पुलिस अस्पताल और सांसद इमरान मसूद वाली गली में जाकिर के मकान पर पहुंची। इस मकान में आतंकी डा. अदिल किराए पर रह रहा था। पुलिस ने गहनता से जांच की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले।
जांच में पता चला कि डा. आदिल से मिलने के लिए करीब आठ मुस्लिम लोग रात में रोजाना मिलने के लिए आते थे। इसके अलावा अस्पताल में आतंकी डा. अदिल अहमद के करीबी सात डाक्टरों से भी खुफिया एजेंसी और पुलिस ने घंटों पूछताछ की। उनके बैंक खाते और मोबाइल की काल डिटेल भी खंगाली। पता लगाया गया कि आतंकियों के करीबी डाक्टर के बैंक खातों में कब-कब और कहां से फंडिंग हुई है।
अंबाला रोड स्थित फेमस मेडिकेयर अस्पताल में एनआइए, आइबी, एटीएस, एलआइयू, हरियाणा की पुलिस शहर में सोमवार को करीब 10 बजे पहुंची। इस दौरान खुफिया एजेंसी और पुलिस के पहुंचते ही डा. और स्टाफ में खलबली मच गई। अस्पताल में आंतकी डा. अदिल अहमद के करीबी डाक्टर डा. बाबर, डा. अहमद, डा. मोहम्मद शादाब, डा. दानिश, डा. मनोज मिश्रा, डा. अंकुर चौधरी समेत सात डाक्टरों से घंटों पूछताछ की। दस्तावेजों के साथ-साथ करीबियों के बैंक खाते और मोबाइल की काल डिटेल भी जुटाई गई।
आतंकी को बाबर ने किराये पर दिलाया था मकान
पुलिस के मुताबिक जम्मू-कश्मीर पुलिस थाना कुतुबशेर क्षेत्र के मानकमऊ में पहुंची। डा. अदील कांग्रेस सांसद इमरान मसूद वाली गली में निजी स्कूल के पास जाकिर के मकान में रहता था। यह मकान बाबर ने आतंकी को किराए पर दिलाया था। पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई तो पता चला कि सुबह को डाक्टर अस्पताल के लिए चले जाते थे और शाम करीब आठ बजे आते थे। इस दौरान रोजाना करीब आठ मुस्लिम लोग डा. अदिल से मिलने के लिए आते थे। अंदर क्या बात होती थी, इसकी लोगों को जानकारी नहीं।
पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाली है और संदिग्ध लोगों का पता लगाने में जुटी है। आतंकियों के मंसूबे का पता लगाया जा रहा है। अस्पताल में डा. अदिल को निकाल दिया गया और चार डाक्टरों को छुट्टी पर भेज दिया गया। वहीं अस्पताल से डा. अदील और डा. बाबर की नेम प्लेट को हटा दिया है। इनके अलावा एडमिन असलम जैदी को घर भेजा है।
पांच अक्टूबर को किया था गिरफ्तार
बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संबंधों के चलते जम्मू कश्मीर के अनंतनाग निवासी डा. अदील अहमद को पांच अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। डाक्टर पर आरोप था कि उसने श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए थे। इस मामले में जम्मू-कश्मीर ने केस भी दर्ज किया था। तभी से डा. अदिल अहमद फरार चल रहा था। पूछताछ के बाद डा. अदील की निशानदेही पर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक डाक्टर के घर पर छापामारी की थी। इस दौरान पुलिस को 360 आरडीएक्स, एक एके-47, राइफल और कारतूस के अलावा कई केमिकल से छिपे बैग बरामद किया था।
