    सहारनपुर में 3.25 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा, बोगस फर्म से करोड़ों की टैक्स चोरी

    By Sanju Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:12 PM (IST)

    सहारनपुर में राज्य कर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ जनकपुरी थाने में मामला दर्ज कराया है। आरोपी पर फर्जी फर्म बनाकर 3.25 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी करने का आरोप है। जांच में पता चला कि फर्म केवल कागजों पर चल रही थी और मौके पर उसका कोई अस्तित्व नहीं था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवददाता, सहारनपुर। राज्य कर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में आरोपित के खिलाफ जनकपुरी थाने में केस दर्ज कराया है। आरोप है कि फर्जी फर्म बनाकर आरोपित ने 3.25 करोड़ रुपये का टैक्स चोरी किया।

    सहायक आयुक्त बृजभान गुप्ता ने जनकपुरी थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि खुशी ट्रेडर्स का पंजीकरण किशन बिस्ट निवासी विंडसर पैलेस गाजियाबाद के नाम दर्ज है।

    यह फर्म कारोबार के पंजीकृत है। दो अगस्त 2023 को हुई जांच में फर्म मौके पर अस्तित्वहीन मिली। विभागीय पोर्टल पर फर्म की जांच की गई। पता चला कि फर्म ने बिना किसी वास्तविक खरीद के सिर्फ कागजों पर बिक्री दिखाकर करीब 3.25 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

