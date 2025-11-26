Language
    Step Farming के नाम पर बनाई फर्जी, 10 प्रतिशत लाभांश का दिया लालच...और 14 लोगों से ठग लिए 44.80 लाख

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:10 PM (IST)

    सहारनपुर के बेहट में स्टेप फार्मिंग के नाम पर एक फर्जी कंपनी ने 14 लोगों से 44.80 लाख रुपये की ठगी की। पीड़ितों को 10 प्रतिशत लाभांश का लालच दिया गया था, लेकिन न तो लाभांश मिला और न ही मूल रकम वापस की गई। पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    सहारनपुर के बेहट में स्टेप फार्मिंग के नाम पर एक फर्जी कंपनी ने 14 लोगों से 44.80 लाख रुपये की ठगी की। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बेहट (सहारनपुर)। फर्जी कंपनी बनाकर स्टेप फार्मिंग के नाम पर 14 लोगों से 10 प्रतिशत लाभांश देने का लालच देकर 44.80 लाख की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में छह लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोप है कि पीड़ितों को न तो लाभांश दिया और न ही कंपनी के अकाउंट में जमा कराई गई मूल रकम वापस की गई। पीड़ितों में कृषि विभाग में कार्यरत गांव मालाहेड़ी निवासी ओमपाल सिंह की तहरीर पर न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

    ओमपाल सिंह ने बताया कि गांव मांझीपुर निवासी हाजी इकराम व सहारनपुर के गलीरा आनंद विहार निवासी जेल सिंह लांबा ने एक फर्जी कंपनी बनाई। सहारनपुर के ही गलीरा आनंद विहार निवासी उत्सव सिंह व थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव आलमपुर अमादपुर निवासी सोमपाल कंपनी में प्रमोटर बताए गए थे। उन्होंने कंपनी के लेटरपैड पर पद दर्शाते हुए लोगों को अपने जाल में फंसाया। उसकी जेल सिंह लांबा से पहले से जानकारी थी।

    जेल सिंह ने बेहट में एक मीटिंग कर 10 प्रतिशत लाभांश दिए जाने का लालच दिया। उसने आठ लाख अपने पीएनबी के अकाउंट से कंपनी के खाते में आरटीजीएस से जमा कराए। इसके बाद उसने चार लाख और दो लाख नकद जमा कराए। उसे उसकी पत्नी के नाम से दो आईडी व उसके नाम से तीन आईडी दी गई और उनमें मासिक लाभ मिलने की बात कही गई, लेकिन न तो मासिक लाभ मिला और न ही जमा कराई गई रकम को वापस किया गया।

    इतना ही नहीं, उसके अलावा इसी तरह फूल सिंह निवासी महारायपुर शेख उर्फ दीनोड़ी नजीबाबाद से 4.60 लाख, यहीं के नागेश कुमार से एक लाख, नजीबाबाद की अनिता से पांच लाख, मेरठ के रामकिशन से तीन लाख, यहीं की मीरा से पांच लाख, इब्राहिमदेह रुड़की उत्तराखंड की 1.50 लाख, रुड़की निवासी प्रीति से 70 हजार, नजीबाबाद के मनीष व अतुल से 50-50 हजार, सहारनपुर के माटकी निवासी ब्रजपाल से एक लाख, गांव बेहड़ा कलां निवासी राजबीर सिंह चार लाख, यहीं के सुधीर से तीन लाख, मालाहेड़ी के विजय कुमार से 1.50 लाख अपनी कंपनी के अकाउंट में जमा करा ली। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर ओमपाल सिंह की तहरीर पर आरोपित हाजी मोहम्मद इकराम निवासी गांव मांझीपुर थाना बेहट, जेल सिंह लांबा, मनोज कुमार व उत्सव सिंह लांबा निवासी गलीरा आनंद विहार थाना सदर बाजार सहारनपुर, सुमन देवी व सोमपाल निवासी गांव आलमपुर अमादपुर थाना मिर्जापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।