Step Farming के नाम पर बनाई फर्जी, 10 प्रतिशत लाभांश का दिया लालच...और 14 लोगों से ठग लिए 44.80 लाख

जागरण संवाददाता, बेहट (सहारनपुर)। फर्जी कंपनी बनाकर स्टेप फार्मिंग के नाम पर 14 लोगों से 10 प्रतिशत लाभांश देने का लालच देकर 44.80 लाख की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में छह लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोप है कि पीड़ितों को न तो लाभांश दिया और न ही कंपनी के अकाउंट में जमा कराई गई मूल रकम वापस की गई। पीड़ितों में कृषि विभाग में कार्यरत गांव मालाहेड़ी निवासी ओमपाल सिंह की तहरीर पर न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

ओमपाल सिंह ने बताया कि गांव मांझीपुर निवासी हाजी इकराम व सहारनपुर के गलीरा आनंद विहार निवासी जेल सिंह लांबा ने एक फर्जी कंपनी बनाई। सहारनपुर के ही गलीरा आनंद विहार निवासी उत्सव सिंह व थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव आलमपुर अमादपुर निवासी सोमपाल कंपनी में प्रमोटर बताए गए थे। उन्होंने कंपनी के लेटरपैड पर पद दर्शाते हुए लोगों को अपने जाल में फंसाया। उसकी जेल सिंह लांबा से पहले से जानकारी थी।

जेल सिंह ने बेहट में एक मीटिंग कर 10 प्रतिशत लाभांश दिए जाने का लालच दिया। उसने आठ लाख अपने पीएनबी के अकाउंट से कंपनी के खाते में आरटीजीएस से जमा कराए। इसके बाद उसने चार लाख और दो लाख नकद जमा कराए। उसे उसकी पत्नी के नाम से दो आईडी व उसके नाम से तीन आईडी दी गई और उनमें मासिक लाभ मिलने की बात कही गई, लेकिन न तो मासिक लाभ मिला और न ही जमा कराई गई रकम को वापस किया गया।