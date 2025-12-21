हरियाणा बॉर्डर से घुसा सिराज, STF ने गंगोह के पास घेरा... ऐसे हुआ एक लाख के इनामी का एनकाउंटर

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पंजाब से राजपुरा और अंबाला के रास्ते होते करनाल पहुंचा, जहां से बाइक पर सवार होकर कुख्यात सिराज गंगोह आया। एसटीएफ को कुख्यात के गंगोह में छिपे होने की जैसे ही सूचना मिली तो घेराबंदी शुरू कर दी।

एसटीएफ की टीम को देखते ही बदमाश बाइक से बाढ़ी माजरा की तरफ भागने लगा। इसी दौरान पुलिस ने माढ़ी माजरा और सलारपुरा गांव के बीच बदमाश को घेर लिया। टीम के साथ गंगोह पुलिस भी शामिल रही। पुलिस ने कुछ ही देर में बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया।

एसटीएफ को सिराज के गंगोह में छिपे होने की पुख्ता सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने तत्काल इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। इस दौरान एसटीएफ ने गंगोह थाना पुलिस को भी अलर्ट किया गया। एसटीएफ की मौजूदगी भांपते ही सिराज बाइक स्टार्ट कर बाढ़ी माजरा की तरफ भाग निकला।