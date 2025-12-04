सर्विस सेंटर ने बुजुर्ग दंपती की सेवा के लिए भेजी थी नौकरानी... बहाना कर बाजार गई और रुपये लेकर गायब
एक सर्विस सेंटर ने एक बुजुर्ग दंपती की देखभाल के लिए एक नौकरानी भेजी। नौकरानी ने बाजार जाने का बहाना बनाया और कुछ रुपये लेकर फरार हो गई। दंपती को ठगी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सदर बाजार थानाक्षेत्र के महेंद्रा गार्डन निवासी बुजुर्ग दंपती से साइबर अपराधियों 52 हजार रुपये की ठगी कर ली। आनलाइन प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए आई घरेलू अनुचर (मेड) और उसकी सहयोगी बुजुर्ग दंपती से रकम लेकर भाग गई। पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। महेंद्रा गार्डन निवासी प्रीतम चौधरी ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह पत्नी सुमनलता और बेटी अरुणा के साथ रहते हैं।
वृद्धावस्था में देखभाल के लिए बेटी अनीता ने सोनम प्लेसमेंट सर्विस सेंटर नई दिल्ली से एक हाउस मेड की व्यवस्था कराई थी। एजेंसी ने मेड का नाम पूजा निवासी झारखंड बताया था। एक दिसंबर को एजेंसी से जानकारी मिली कि मेड अपनी सहकर्मी बबीता के साथ सहारनपुर पहुंच गई है। जिसके बाद बबीता ने एजेंसी के नाम पर 52 हजार रुपये एग्रीमेंट के अनुसार दे दिए। रुपये देने के बाद पीड़ित ने एजेंसी संचालकों से रकम देने की पुष्टि क।
आरोप है कि बाद में हाउस मेड पूजा भी सामान खरीदने का बहाना बनाकर घर से चली गई। दिनभर इंतजार करने के बाद भी मेड पूजा वापस नहीं लौटी। स्वजन ने एजेंसी से जानकारी ली। एजेंसी की तरफ से कोई रिस्पोंस नहीं मिला। पुलिस ने आरोपित सोनम प्लेसमेंट सर्विस एजेंसी, बबीता और पूजा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
