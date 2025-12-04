Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सर्विस सेंटर ने बुजुर्ग दंपती की सेवा के लिए भेजी थी नौकरानी... बहाना कर बाजार गई और रुपये लेकर गायब

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 01:42 PM (IST)

    एक सर्विस सेंटर ने एक बुजुर्ग दंपती की देखभाल के लिए एक नौकरानी भेजी। नौकरानी ने बाजार जाने का बहाना बनाया और कुछ रुपये लेकर फरार हो गई। दंपती को ठगी ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सदर बाजार थानाक्षेत्र के महेंद्रा गार्डन निवासी बुजुर्ग दंपती से साइबर 52 हजार रुपये की ठगी कर ली। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सदर बाजार थानाक्षेत्र के महेंद्रा गार्डन निवासी बुजुर्ग दंपती से साइबर अपराधियों 52 हजार रुपये की ठगी कर ली। आनलाइन प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए आई घरेलू अनुचर (मेड) और उसकी सहयोगी बुजुर्ग दंपती से रकम लेकर भाग गई। पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। महेंद्रा गार्डन निवासी प्रीतम चौधरी ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह पत्नी सुमनलता और बेटी अरुणा के साथ रहते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वृद्धावस्था में देखभाल के लिए बेटी अनीता ने सोनम प्लेसमेंट सर्विस सेंटर नई दिल्ली से एक हाउस मेड की व्यवस्था कराई थी। एजेंसी ने मेड का नाम पूजा निवासी झारखंड बताया था। एक दिसंबर को एजेंसी से जानकारी मिली कि मेड अपनी सहकर्मी बबीता के साथ सहारनपुर पहुंच गई है। जिसके बाद बबीता ने एजेंसी के नाम पर 52 हजार रुपये एग्रीमेंट के अनुसार दे दिए। रुपये देने के बाद पीड़ित ने एजेंसी संचालकों से रकम देने की पुष्टि क।

    आरोप है कि बाद में हाउस मेड पूजा भी सामान खरीदने का बहाना बनाकर घर से चली गई। दिनभर इंतजार करने के बाद भी मेड पूजा वापस नहीं लौटी। स्वजन ने एजेंसी से जानकारी ली। एजेंसी की तरफ से कोई रिस्पोंस नहीं मिला। पुलिस ने आरोपित सोनम प्लेसमेंट सर्विस एजेंसी, बबीता और पूजा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।