Edited By: Jagran News Network

By Vishva Pratap Edited By: Jagran News Network

लखनऊ जंक्शन के बजाय गोमतीनगर स्टेशन तक संचालित होगी ...और पढ़ें

बदला शेड्यूल, सहारनपुर से लखनऊ के लिए सुबह चलेगी वंदेभारत ट्रेन जागरण संवाददाता, सहारनपुर : सहारनपुर-गोमतीनगर वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया गया है। रेलवे की ओर से जारी नए शेड्यूल के मुताबिक वंदेभारत सुबह 5:05 बजे सहारनपुर से संचालित होगी। वहीं वापसी में लखनऊ के गोमतीनगर स्टेशन से दोपहर 3:10 बजे चलेगी। बता दें कि पहले जारी शेड्यूल के मुताबिक वंदेभारत का संचालन सुबह लखनऊ से और दोपहर बाद सहारनपुर से होना निर्धारित हुआ था। रेलवे ने वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। नियमित संचालन नौ दिसंबर से होगा। इस बार शेड्यूल में डालीगंज रेलवे स्टेशन पर स्टापेज दिया है। यह ट्रेन गोमतीनगर तक संचालित होगी। वंदेभारत नौ घंटे में गोमतीनगर पहुंचाएगी।

रेलवे के कोचिंग निदेशक संजय आर.नीलम ने वंदेभारत के संचालन का संशोधित टाइम शेड्यूल जारी कर दिया है। हालांकि अभी ट्रेन के नियमित संचालन की तिथि निर्धारित नहीं हो पाई है है। रेलवे ने गत माह सहारनपुर-लखनऊ के बीच नई वंदेभारत ट्रेन की घोषणा की थी। बीते आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से वंदेभारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। तय शेड्यूल के मुताबिक वंदेभारत से सहारनपुर से लखनऊ की दूरी नौ घंटे में तय हो सकेगी, जबकि अन्य तमाम एक्सप्रेस ट्रेनें लखनऊ पहुंचने में 10 से 12 घंटे लेती हैं। नए शेड्यूल के मुताबिक वंदेभारत सुबह 5:05 बजे सहारनपुर से चलकर दोपहर 2:05 बजे गोमतीनगर स्टेशन पर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन गोमतीनगर से करीब एक घंटा पांच मिनट बाद दोपहर 3:10 बजे रवाना होगी तथा रात्रि 11.50 बजे सहारनपुर पहुंचेगी। रेलवे की ओर से शेड्यूल के अनुसार वंदेभारत एक्सप्रेस सप्ताह में छह दिन चलेगी तथा सोमवार को इस ट्रेन का संचालन नहीं होगा।