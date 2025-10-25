भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ली युवक की हत्या मामले की जानकारी, मां को बंधाया ढांढस...प्रशासन से की कार्रवाई की मांग

संवाद सूत्र जागरण, सरसाावा (सहारनपुर)। दीपावली के मौके पर मुहल्ला राधास्वामी कालोनी में बुलेट से पटाखे जैसी आवाज को छोड़ने को लेकर करीब एक दर्जन युवकों ने मुहल्ले के ही अमित उर्फ काला पर लाठी-डंडे व धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। जिसकी गंभीर हालत में हायर सेंटर चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक भाकियू का ब्लाक अध्यक्ष बबलू चौधरी का भांजा था।

भाकियू कार्यकर्ता के भांजे की मौत के बाद शनिवार को शाम 4:55 बजे भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौ. राकेश टिकैत मृतक के आवास पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के मामा बबलू चौधरी व उनके परिवार से करीब 20 मिनट बात कर पूरी जानकारी लेते पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया।

उन्होंने पुलिस प्रशासन से पीड़ित परिवार की सुरक्षा व हत्यारोपितों की अति शीघ्र गिरफ्तारी कर इंसाफ की मांग की। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अशोक चौधरी, जिलाध्यक्ष नरेश स्वामी जिला प्रवक्ता संजय चौधरी,चौ. धर्मवीर गुर्जर,देवेंद्र चौधरी,ब्लाक अध्यक्ष चौ. आदिल हसन,सरदार हरि सिंह, सुरेंद्र लाड्डी व क्षेत्र के लोग मौजूद रहे।