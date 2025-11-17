500 विलंब शुल्क के साथ 19 तक भरे जा सकेंगे विषम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय से संबद्ध और संघटक कालेजों के स्नातक और स्नातकोत्तर में सेमेस्टर प्रणाली के तहत संचालित कोर्स के विषम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने के लिए छात्र-छात्राएं पांच सौ रुपये विलंब शुल्क के साथ 19 नवंबर तक आनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। वहीं, आठ सौ रुपये विलंब शुल्क के साथ 20 नवंबर तक परीक्षा फार्म की आनलाइन फीस जमा की जा सकेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों में सत्र 2025-26 में स्नातक स्तर पर तृतीय, पंचम, सप्तम व नवम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा व बैक परीक्षा तथा प्रथम सेमेस्टर की बैक परीक्षा और स्नातकोत्तर स्तर की तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा व प्रथम सेमेस्टर की बैक परीक्षा के फार्म भरे जा रहे हैं।