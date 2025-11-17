Language
    500 विलंब शुल्क के साथ 19 तक भरे जा सकेंगे विषम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म

    By Vishva Pratap Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:29 PM (IST)

    मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में विषम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ गई है। छात्र 19 नवंबर तक 500 रुपये और 20 नवंबर तक 800 रुपये विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। फीस जमा करने के बाद, छात्रों को 20 और 21 नवंबर तक कॉलेजों में फॉर्म जमा करने होंगे। कॉलेजों के लिए विश्वविद्यालय में फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर है।

    विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने का मौका मिला। (प्रतीकात्मक फोटो) 

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय से संबद्ध और संघटक कालेजों के स्नातक और स्नातकोत्तर में सेमेस्टर प्रणाली के तहत संचालित कोर्स के विषम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने के लिए छात्र-छात्राएं पांच सौ रुपये विलंब शुल्क के साथ 19 नवंबर तक आनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। वहीं, आठ सौ रुपये विलंब शुल्क के साथ 20 नवंबर तक परीक्षा फार्म की आनलाइन फीस जमा की जा सकेगी।

    मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों में सत्र 2025-26 में स्नातक स्तर पर तृतीय, पंचम, सप्तम व नवम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा व बैक परीक्षा तथा प्रथम सेमेस्टर की बैक परीक्षा और स्नातकोत्तर स्तर की तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा व प्रथम सेमेस्टर की बैक परीक्षा के फार्म भरे जा रहे हैं।

    विश्वविद्यालय प्रबंधन के मुताबिक बढ़ाई गई तिथि के तहत 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ 19 नवंबर तक आनलाइन फीस जमा करने के बाद छात्र-छात्राएं जरूरी कागजात के साथ संबंधित कालेज या संस्थान में 20 नवंबर तक परीक्षा फार्म जमा करा सकेंगे। इसके बाद कालेजों को 21 नवंबर तक नामिनल रोल सहित परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय में जमा कराने होंगे। वहीं, 800 रुपये विलंब शुल्क के साथ 20 नवंबर तक आनलाइन परीक्षा फीस जमा होगी व विद्यार्थी 21 नवंबर तक कालेजों में परीक्षा फार्म जमा करा सकेंगे। कालेजों को विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में परीक्षा फार्म जमा कराने के लिए 22 नवंबर की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।