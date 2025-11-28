Language
    फ्रिज से निकालकर बीयर पी, सिगरेट के छल्ले उड़ाए... यूपी में पॉश कॉलोनी के मकान से CCTV तक ले गए चोर

    By Sanju Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:41 PM (IST)

    सहारनपुर के अहमद बाग कॉलोनी में चोरों ने एक कारोबारी और सेवानिवृत्त बैंककर्मी के घर में घुसकर चोरी की। चोरों ने पहले बीयर पी और फिर सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चुरा ली। पुलिस को मौके से बीयर की बोतलें मिली हैं और मामले की जांच जारी है। शहर में चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोग परेशान हैं।

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सदर बाजार थाना क्षेत्र अहमद बाग पाश कालोनी में चोरों ने कारोबारी और सेवानिवृत्त बैंककर्मी के मकान को निशाना बनाया। मकान के अंदर दीवार फांदकर घुसे चोरों ने पहले फ्रिज से निकालकर बीयर पी। उसके बाद अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात और लाखों रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। इतना ही नहीं मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर तक भी चोरों ने नहीं छोड़ी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। मकान के अंदर से पुलिस को बीयर की बोतल और कुछ सिगरेट मिली है।

    कोतवाली सदर बाजार थानाक्षेत्र के अहमद बाग कालोनी निवासी जसबीर सिंह बत्रा ट्रेडिंग कारोबारी हैं। उन्होंने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उन्ही के मकान के नजदीक उनके भाई हरचरण सिंह का मकान है। जो पंजाब एंड सिंध बैंक से सेवानिवृत्त है। दोनों भाइयों का परिवार मंगलवार को पंजाब के लुधियाना और दिल्ली शादी समारोह में गया था।

    मकान का ताला लगा हुआ था। मंगलवार रात को दीवार फांदकर मकान के अंदर चोर घुस गए। चोरों ने मकान के अंदर रखी अलमारी का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। बुधवार को परिवार वापस लौटा तो मकान में सामान बिखरा हुआ था, जबकि बाहर गेट पर ताले लगे हुए थे।

    कारोबारी जसबीर सिंह ने पुलिस को बताया कि चोर घर का ताला तोड़कर दीवार फांदकर मकान के भीतर घुसे। मकान के अंदर से नकदी, मंदिर के दान पात्र में रखे आठ हजार रुपये और सोने-चांदी के जेवरात आदि सामान ले गए। हरचरण सिंह के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चोर साथ ले गए।

    शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाएं
    शहर में पुलिस का सख्त पहरा होने के बाद भी चोर सक्रिय है। क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे है। मकान, दुकान और वाहन तक सुरक्षित नहीं है। क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ाने के बाद भी चोर खुलेआम वारदात कर रहे है।

    बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम जुटी हुई है। जल्द ही घटना का राजफाश किया जाएगा। -व्योम बिंदल, एसपी सिटी