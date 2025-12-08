Language
    यात्रीगण कृपया ध्यान दें!... सहारनपुर-लखनऊ के बीच चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस 10 दिसंबर से चलेगी

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:43 PM (IST)

    सहारनपुर-लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 10 दिसंबर से शुरू होगी। लखनऊ से यह 9 दिसंबर को दोपहर 3 बजे चलकर देर रात सहारनपुर पहुंचेगी। आठ कोच क ...और पढ़ें

    सहारनपुर-लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 10 दिसंबर से शुरू होगी। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सहारनपुर से लखनऊ के बीच चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस 10 दिसंबर की अलसुबह से चलेगी, जबकि लखनऊ से 9 दिसंबर की दोपहर तीन बजे चलकर देर रात्रि में सहारनपुर पहुंचेगी।

    रेल अधिकारियों के मुताबिक लखनऊ से गाड़ी संख्या 26504 नई वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार दोपहर 3:05 बजे सहारनपुर के लिए रवाना होगी, जो कि मध्यरात्रि के बाद सहारनपुर स्टेशन पहुंचेगी। आठ कोच की ट्रेन का किराया सीसी क्लास में 1530 रुपए तथा ईसी क्लास में 2750 रु एक तरफ का निर्धारित किया गया है। सहारनपुर लखनऊ नई वंदे भारत ट्रेन के दोनों तरफ से मुख्य स्टापेज रुड़की, नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, और लखनऊ के गोमतीनगर हैं। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन (सोमवार छोड़कर) चलेगी।

    सहारनपुर से इस समय रवाना होगी वंदे भारत
    सहारनपुर से 05:05 बजे प्रस्थान
    रुड़की           05:40 बजे आगमन, 05:42 बजे प्रस्थान
    नजीबाबाद      06:25 बजे आगमन 06:27 बजे प्रस्थान
    मुरादाबाद       08:00 बजे आगमन, 08:05 बजे प्रस्थान
    बरेली            09:40 बजे आगमन, 09:42 बजे प्रस्थान
    शाहजहांपुर     11:07 बजे आगमन, 11:09 बजे प्रस्थान
    सीतापुर         12:28 बजे आगमन, 12:30 बजे प्रस्थान
    डालीगंज        01:34 बजे आगमन, 01:44 बजे प्रस्थान
    गोमतीनगर      02:05 बजे दोपहर।

    प्रथम दिन ही 95 प्रतिशत से अधिक सीट खाली
    सहारनपुर लखनऊ के बीच संचालित होने वाली नई वंदे भारत ट्रेन संख्या 26503 के टिकटों की बिक्री रेलवे द्वारा शुरु किए जाने के बावजूद 95 प्रतिशत से अधिक सीट खाली है। यह स्थिति अगले पांच दिनों की है।
    सोमवार की शाम तक वंदे भारत की सीसी क्लास में 409 सीट खाली थी। जबकि 11 दिसंबर को 416, 12 दिसंबर को 418, 13 दिसंबर को 414, 14 दिसंबर को 418 तथा 15 दिसंबर को 416 सीट खाली है।

    जानकारी नहीं होने के कारण टिकट कम बिक रहे हैं
    सहारनपुर लखनऊ के बीच नई वंदे भारत ट्रेन की लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण टिकट कम बिक रहे है। बिके टिकटों की वास्तविक जानकारी अंतिम चार्ट तैयार होने पर ही हो पायेगी। वैसे यात्रियों की संख्या में जल्द ही बड़ा इजाफा होने की संभावना है।-नितिन बतरा, सीएमआई, अंबाला रेल डिविजन।