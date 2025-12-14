पति व बच्चे छोड़ थामा था प्रेमी का हाथ... दो साल रहे साथ, प्रेमी ने अब गर्दन काटकर उतार दिया मौत के घाट

संवाद सूत्र, जागरण, अंबेहटा, (सहारनपुर)। टिडौली के रहने वाले बिलाल ने निकाह टूटने के डर से एक दिन पहले ही प्रेमिका की गर्दन काटकर हत्या की थी। बिलाल की प्रेमिका उमा हलालपुर की रहने वाली है। महिला ने करीब 12 साल पहले गांव के ही दिव्यांग जोनी पुत्र स्व. चमन लाल से प्रेम-प्रसंग में शादी की थी। उमा का 10 साल का बेटा भी है। महिला गांव के पास एक फैक्ट्री में काम करती थी। उसी फैक्ट्री में टिडोली का रहने वाला बिलाल ट्रक लेकर आता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात उमा से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। दो साल से दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रहने लगे। पहले वह रमजानपुरा में रहे और उसके छह माह बाद सराय गांव में साथ रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हलालपुर की रहने वाली उमा टिडौली निवासी बिलाल से शादी करना चाहती थी, लेकिन बिलाल उसे छोड़कर दूसरी महिला से निकाह करना चाहता था। उमा दूसरी महिला से निकाह करने का विरोध कर रही थी। 14 दिसंबर रविवार को बिलाल की बारात लंढौरा गांव जानी थी। आरोपित को डर था कि उसकी प्रेमिका उमा निकाह में अड़चन पैदा करेगी। इसी बात को लेकर दो दिन पहले काफी विवाद भी हुआ था।

बिलाल ने शादी से एक दिन पहले प्रेमिका को मारने की योजना बनाई। उसे घुमाने के बहाने कार से बाहर ले गया। रास्ते में कार की सीट बेल्ट से गर्दन दबाकर पहले हत्या की। उसके बाद एकांत जगह ले जाकर उसकी गर्दन काट दी और बाद में सिर कटे महिला के निर्वस्त्र शव को हरियाणा के प्रतापनगर के बहादरपुर गांव के पास पापुलर के पेड़ पर लटका दिया, ताकि किसी को उस पर संदेह न हो सके, लेकिन बाद में हरियाणा पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर राजफाश किया।