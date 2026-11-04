सहारनपुर में 12 करोड़ से सुधरेगी पेयजल व्यवस्था, नई पाइपलाइन बिछने से लीकेज और गंदे पानी से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम करीब 12 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इस धनराशि से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नई पेयजल पाइपलाइन बिछाई जाएंगी।

15 साल पुरानी और जर्जर हो चुकी पाइपलाइनों की मरम्मत और जरूरत के अनुसार उन्हें बदलने का काम भी कराया जाएगा। खासतौर पर उन इलाकों पर ध्यान दिया जाएगा, जहां कम दबाव से पानी पहुंचने, बार-बार आपूर्ति बाधित होने और पाइपलाइन में लीकेज की समस्या बनी रहती है।

पेयजल की मांग में लगातार इजाफा शहर की आबादी बढ़ने के साथ ही पेयजल की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। काजी का मुहल्ला, जमुना दास, डा. पन्ना लाल गली, अरबी मदरसा, काजी का मुहल्ला, आवास विकास कालोनी, किशनपुरा, जनक नगर, जय प्रभा नगर, शारदा नगर, मुहल्ला चवरबरदारान, शिराजान आदि इलाकों में जलापूर्ति न होने और गंदे पानी की समस्या है। कहीं पाइपलाइन में लीकेज होने से पानी सड़कों पर बहता रहता है तो कहीं घरों तक पर्याप्त दबाव से पानी नहीं पहुंच पाता। घरों में गंदा पानी भी पहुंच रहा है।