दीपावली से पहले सहारनपुर में सजा पटाखा बाजार: पांच जगहों पर लगेंगी 169 अस्थायी दुकानें, चेक करें लोकेशन

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दीपावली पर्व पर आतिशबाजी की बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। नगर क्षेत्र में पांच निर्धारित स्थानों पर अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार चौहान के निर्देश पर ये लाइसेंस छह नवंबर से आठ नवंबर तक यानी केवल तीन दिन के लिए जारी किए जाएंगे। निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दीपावली के पर्व पर आतिशबाजी का भी खूब प्रयोग किया जाता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने आतिशबाजी के बाजार को लगाने के लिए दुकानों को लगाने का स्थान चिंहित कर लिया है। पांचों स्थानों पर कुल 169 अस्थायी दुकानें प्रभारी अधिकारी आयुध कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना जनकपुरी क्षेत्र के महाराज सिंह कॉलेज ग्राउंड में 45 दुकानें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के जेवी जैन डिग्री कॉलेज मैदान में 36 दुकानें, कोतवाली नगर क्षेत्र के जीजीआईसी ग्राउंड में 26 दुकानें आवंटित की गई हैं।

इसके अलावा थाना कुतुबशेर क्षेत्र में सर्किट हाउस के सामने खाली मैदान में 37 और थाना सदर बाजार क्षेत्र में आईटीआई दिल्ली रोड के खाली मैदान में 25 दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार पांचों स्थानों पर कुल 169 अस्थायी दुकानें लगाई जाएंगी।

सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने बताया कि लाइसेंसधारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उन्हें अपने कार्यस्थल पर स्वयं उपस्थित रहकर आतिशबाजी की बिक्री करनी होगी। यदि किसी दुकान पर लाइसेंसधारी के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति आतिशबाजी बेचता पाया गया तो तत्काल लाइसेंस निरस्त करने के साथ आतिशबाजी सामग्री जब्त कर ली जाएगी।

इसके साथ ही सभी दुकानदारों को अग्निशमन विभाग की ओर से समय-समय पर जारी सुरक्षा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।