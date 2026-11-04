सहारनपुर में 8 निर्माणाधीन पुलों से सुधरेगा आवागमन, शाकंभरी देवी श्रद्धालुओं को भी होगा लाभ

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जिले में आठ निर्माणाधीन पुलों का निर्माण दिसंबर-2026 तक पूरा हो जाएगा, इनमें चार पुलों को पूरा करने का लक्ष्य सितंबर-2027 तक है। 233 करोड़ की लागत से बन रहे पुलों का 72 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। भूरादेव मंदिर से मां शाकंभरी देवी के निकट पहाड़ी नदी पर मुख्य मंदिर तक टू-लेन के दो पुलों और पहुंच मार्ग का निर्माण दिसंबर-26 तक पूरा होने का लक्ष्य भी इसमें शामिल है। पुलों के निर्माण से 10 लाख से अधिक लोगों को सीधे लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शाकंभरी क्षेत्र में पुलों और विकास योजनाओं को स्वीकृति मिली। यहां पुलों के न होने से श्रद्धालुओं को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार श्रद्धालुओं के वाहन नदी के तेज बहाव बह जाते थे। सेतु निगम के अनुसार बजट के कारण किसी पुल के निर्माण में बाधा नही आई है।

आठ पुलों के बनने से सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शनों को पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। एक आकलन के अनुसार 10 लाख से अधिक लोगों को पुलों के बनने से लाभ मिलेगा। नागल-सहारनपुर रेल लाइन पर खानआलमपुरा यार्ड से होते हुए डीएम आवास मार्ग तक टू-लेन पुल और पहुंच मार्ग का निर्माण नवंबर के अंत तक पूरा होने की संभावना।

लागत 28.09 करोड़। 91 प्रतिशत काम पूरा। गांव आल्हणपुर से सोंधेबांस मार्ग पर यमुना नदी पर पहुंच मार्ग व एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण नवंबर के अंत तक पूरा, लागत 48.91 करोड़, 97 प्रतिशत पूरा। डीएफसीसी रूट पर सहारनपुर-अंबाला रेल सेक्शन पर शाहजहांपुर पर टू-लेन पुल व पहुंच मार्ग का निर्माण नवंबर के अंत तक पूरा होगा। लागत 42.75 लाख, 96 प्रतिशत निर्माण पूरा।