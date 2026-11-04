UP में शराब तस्करी सिंडिकेट पर एसटीएफ का शिकंजा, पटना-अंबाला में दबिश की तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फर्जी ई-वे बिल और बिल्टियों के सहारे फिनायल के नाम पर हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही शराब की खेप पकड़े जाने के बाद तस्करी के सिंडिकेट की तलाश तेज हो गई है। एसटीएफ और खोराबार पुलिस की संयुक्त टीमें अब इस नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने के लिए बिहार के पटना और हरियाणा के अंबाला में दबिश देंगी।

गिरफ्तार चालक थानाराम से पूछताछ में पटना के शिवन सिंह और अनिल बायतू के नाम सामने आए हैं। दोनों आरोपित अभी फरार हैं। मंगलवार दोपहर बाद चालक को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

एसटीएफ गोरखपुर और खोराबार पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 2865 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की थी। शराब की खेप हरियाणा से पटना ले जाई जा रही थी। तस्करों ने पुलिस और जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए फर्जी ई-वे बिल में माल को फिनायल दर्शाया था। इसके अलावा दो फर्जी बिल्टियां भी तैयार की गई थीं। कंटेनर से पार्टी स्पेशल और स्टार गोल्ड ब्रांड की शराब बरामद हुई थी।