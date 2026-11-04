गोरखपुर में असुरक्षित महसूस हो रहा था गोरक्षनाथ घाट का मुख्य द्वार, अब बन रहा कंक्रीट का नया गेट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राप्ती नदी के तट पर स्थित महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट के मुख्य द्वार को हटाया जाने लगा है। पत्थर से बने इस द्वार के कई हिस्से क्षतिग्रस्त होने के बाद नया मुख्य द्वार बनाया जा रहा है। मुख्य द्वार को हटाने के बाद छठ के पहले राप्ती नदी के तट तक पहुंचने का रास्ता सही करना होगा। अब छठ के बाद कंक्रीट के मुख्य द्वार का काम तेज होगा।

महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट पर गजीबो की छत गिरने के कारण दो अधिवक्ताओं की मृत्यु के बाद शासन के निर्देश पर पत्थर से निर्मित सभी कार्यों की जांच कराई गई थी। इसके बाद गजीबो के चारों तरफ बैरिकेडिंग करा दी गई थी। साथ ही पत्थर से बने मुख्य द्वार को भी ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया था।