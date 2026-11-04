स्पाइसजेट की मुंबई-गोरखपुर उड़ान रद: यात्रियों ने रनवे पर गुजारी रात, अभिनेत्री ने साझा किया वीडियो

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुंबई से गोरखपुर आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी-553 के यात्रियों को एक नवंबर की रात भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले यात्रियों को विमान में बैठाया गया और करीब एक घंटे तक इंतजार कराने के बाद अचानक उड़ान रद करने की घोषणा कर दी गई। इससे नाराज यात्रियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया।

स्थिति ऐसी हो गई कि कुछ यात्री विमान के पास जमीन पर बैठ गए, जबकि कई ने अपना बैग तकिया बनाकर रात गुजारी। इस दौरान सीआइएसएफ के जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालते रहे। एयरलाइन ने दो नवंबर को अतिरिक्त उड़ान से यात्रियों को पहुंचाया गंतव्य फ्लाइट का निर्धारित समय शाम 5:55 बजे था।

यात्रियों के मुताबिक, एयरलाइन ने कई बार उड़ान का समय बदला। इसके बाद बोर्डिंग कराई गई। सुरक्षा संबंधी जानकारी देने के बाद यात्रियों को विमान में बैठा दिया गया। करीब एक घंटे बाद उड़ान रद होने की सूचना दी गई। एयरलाइन की ओर से इसकी वजह गोरखपुर एयरपोर्ट पर रात आठ बजे के बाद लैंडिंग की अनुमति नहीं होना बताया गया। इससे यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा।