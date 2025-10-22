सहारनपुर में ट्रांसफार्मर फटने से हुआ धमाका, मची खलबली; बड़ हादसा होने से टला

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। स्टार पेपर मिल के पास 11 हजार वोल्ट के ट्रांसफार्मर के अचानक फट जाने से लोगों में खलबली मच गई। हादसे के दौरान तेज धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रांसफार्मर का गर्म तेल उछलकर कई घरों की दीवारों तक जा पहुंचा, हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। शुक्र है कि बड़ा हादसा होने से टल गया। स्टार पेपर मिल की सप्लाई बाधित रही। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टार पेपर मिल के पास बिजली आपूर्ति के लिए लगाया गया 11 हजार वोल्ट का ट्रांसफार्मर मंगलवार को अचानक शार्ट सर्किट हुआ। जिसके बाद ट्रांसफार्मर फट गया। ट्रांसफार्मर से गर्म तेल उछलकर उनके घरों के बाहर तक पहुंच गया, जिससे उन्होंने तुरंत घरों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी।