सहारनपुर में ट्रांसफार्मर फटने से हुआ धमाका, मची खलबली; बड़ हादसा होने से टला
सहारनपुर में एक ट्रांसफार्मर फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। धमाके की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि, किसी के घायल होने की खबर नहीं है और एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। स्टार पेपर मिल के पास 11 हजार वोल्ट के ट्रांसफार्मर के अचानक फट जाने से लोगों में खलबली मच गई। हादसे के दौरान तेज धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए।
ट्रांसफार्मर का गर्म तेल उछलकर कई घरों की दीवारों तक जा पहुंचा, हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। शुक्र है कि बड़ा हादसा होने से टल गया। स्टार पेपर मिल की सप्लाई बाधित रही।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टार पेपर मिल के पास बिजली आपूर्ति के लिए लगाया गया 11 हजार वोल्ट का ट्रांसफार्मर मंगलवार को अचानक शार्ट सर्किट हुआ। जिसके बाद ट्रांसफार्मर फट गया। ट्रांसफार्मर से गर्म तेल उछलकर उनके घरों के बाहर तक पहुंच गया, जिससे उन्होंने तुरंत घरों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी।
घटना की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर का निरीक्षण किया। कर्मचारियों ने सुरक्षा कारणों से बिजली आपूर्ति बंद कर दी। तीन घंटे की मशक्कत के बाद बिजली आपूर्ति हुई।
जयराम, मंगल गुप्ता, शंकर, संजय, कृष्णा, राहुल कश्यप आदि क्षेत्रवासियों ने बताया कि ट्रांसफार्मर से कई बार चिंगारियां निकलती देखी गई थीं, जिसकी शिकायत पहले भी विभाग से की गई थी, लेकिन समय रहते इसे नहीं बदला गया।
लोगों ने विभाग से मांग की है कि जर्जर ट्रांसफार्मरों को तुरंत बदला जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।