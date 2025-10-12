Language
    सहारनपुर: मस्जिद के कारी ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म, शक होने पर कमरे का दरवाजा खोला तो... 

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:49 PM (IST)

    सहारनपुर में मस्जिद के कारी (शुद्ध उच्चारण और मधुर आवाज में कुरान पढ़ने वाला) ने 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपित को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। आरोपित पिछले कई साल से मस्जिद में बच्चों का पढ़ाता था। मस्जिद के इमाम जमात पर गए हैं।

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मस्जिद के कारी (शुद्ध उच्चारण और मधुर आवाज में कुरान पढ़ने वाला) ने 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपित को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। आरोपित पिछले कई साल से मस्जिद में बच्चों का पढ़ाता था। मस्जिद के इमाम जमात पर गए हैं।

    नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी भी कारी को सौंपकर गए थे। किशोरी ने बताया कि रविवार को वह मस्जिद के पास पानी टंकी पर आई थी। उसे अकेला पाकर कारी मुंह दबाकर मस्जिद के बराबर में बने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। काफी देर तक स्वजन किशोरी को तलाशते रहे। मस्जिद में कमरे का दरवाजा बंद होने पर उनको शक हुआ।

    आरोपित को मौके पर ही पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। स्वजन ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। सीओ अशोक कुमार सिसोदिया ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपित कारी शावेज को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।