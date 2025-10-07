सहारनपुर में स्कूली वाहन पलटने से एक बच्चे की मौत, नौ घायल; मदरसे के रजिस्ट्रेशन पर चल रहा स्कूल
सहारनपुर में एक दर्दनाक हादसे में एक स्कूल वाहन के पलटने से सात साल के एक बच्चे की मौत हो गई और नौ बच्चे घायल हो गए। यह घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई और पता चला कि स्कूल मदरसे के रजिस्ट्रेशन पर अवैध रूप से चल रहा था। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पुलिस-प्रशासन, आरटीओ और शिक्षा विभाग की लापरवाही से एक बालक की जान चली गई। अगर इन विभागों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो अनुबंध पर अवैध रूप से चल रही स्कार्पियो से हादसा नहीं होता।
सोमवार को स्कार्पियो बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी और चालक की लापरवाही से मोड़ पर पलट गई। हादसे में सात साल के छात्र की मौत हो गई। नौ बच्चे घायल हो गए। गाड़ी की फिटनेस पर अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते रहे।
खंड शिक्षा अधिकारी सहदेव सिंह ने बताया कि यह स्कूल मदरसे के रजिस्ट्रेशन पर अवैध रूप से चल रहा है। जांच की जा रही है। मिर्जापुर में संचालित एमएसक्यू पब्लिक स्कूल की स्कार्पियो सुबह बच्चों को स्कूल ला रही थी।
नौ बजे गाड़ी पजना नदी के पास मोड़ पर पहुंची तो सामने से आए वाहन को बचाने के चक्कर में चालक ने कट मार दिया। रफ्तार तेज होने से गाड़ी पलट गई। पहली कक्षा के छात्र हार्दिक समेत तीन बालक गाड़ी के नीचे दब गए।
लोगों ने बच्चों को निकाला और पुलिस को सूचना दी। हार्दिक को पहले ग्लोकल अस्पताल फिर यमुनानगर ले जाया गया। उपचार के दौरान हार्दिक ने दम तोड़ दिया। बाकी नौ बच्चों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
हार्दिक के पिता विनय राणा ने स्कूल प्रबंधन और गाड़ी चालक के खिलाफ तहरीर दी है। स्वजन ने स्कूल प्रबंधन व शिक्षा विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई।
एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि आरोपित चालक अनुज हिरासत में है। स्कूल प्रबंधक बाबूराम को भी थाने लाया गया है। जांच कराई जा रही है।
