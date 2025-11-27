Saharanpur News: परिषदीय विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की तारीख में बदलाव, नया शेड्यूल जारी

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के चलते परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है।

बीएसए कोमल ने बताया कि जनपद में सभी परिषदीय व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अब अर्द्धवार्षिक परीक्षा 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कराई जाएगी। परीक्षा दो पालियों में होगी।

बता दें कि परिषद ने पहले परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा 28 नवंबर से तीन दिसंबर तक कराए जाने का कार्यक्रम जारी किया था।

यह भी पढ़ें- SIR: इस तारीख तक भरकर बीएलओ को दे दें गणना प्रपत्र, वरना कट जाएगा नाम