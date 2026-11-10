सहारनपुर में 6 जर्जर सड़कों का होगा कायाकल्प, हजारों लोगों को आवागमन में मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। शहर की बदहाल सड़क व्यवस्था को सुधारने की दिशा में नगर निगम ने कदम बढ़ाया है। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में छह सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इन कार्यों पर करीब 55 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ी सड़कों के निर्माण से हजारों लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी।

शहर में मल्हीपुर रोड, खलासी लाइन, देहरादून रोड, सर्किट हाउस रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कहीं सड़क की परत उखड़ चुकी है तो कहीं जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं। इन रास्तों से गुजरने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है।

कई बार गड्ढों के कारण वाहन असंतुलित होने से दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। पैदल राहगीरों और बुजुर्गों को भी इन रास्तों पर चलने में दिक्कत होती है। बरसात के मौसम में इन सड़कों की स्थिति और खराब हो गई थी।

पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष सड़क हादसों में करीब 27 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। यह राहत देने वाला आंकड़ा है, लेकिन नौ माह में 109 लोगों की मौत ने सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। हादसों की संख्या भले ही कम हुई हो, लेकिन हर मौत के पीछे एक उजड़ा परिवार और कई अधूरे सपने हैं।