सहारनपुर में त्योहारों से पहले 46 कॉलोनियों में बिजली कटौती, मेंटेनेंस कार्य के चलते बिजली विभाग का शटडाउन

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दीपावली समेत आगामी त्योहारों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए ऊर्जा निगम शहर में मेंटेनेंस कार्य करा रहा है। बिजनेस प्लान के तहत करीब 60 करोड़ रुपये की लागत से काम जारी है। मंगलवार को 46 कालोनियों में अलग-अलग समय पर बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

अधिशासी अभियंता तकनीकी गौरव कुमार ने बताया कि जैनबाग उपकेंद्र से जुड़े वर्धमान, रायवाला, मुन्नालाल, पुराना जैन बाग, आजाद कालोनी, धोबी घाट, खाताखेड़ी, मदनपुरी और निसार रोड फीडरों पर सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक कटौती होगी। रिकंडक्टरिंग, पावर ट्रांसफार्मरों की एचटी-एलटी लाइन के मेंटेनेंस और गार्डिंग के साथ भूमिगत डबल सर्किट 33 केवी इंटरलिंक लाइन की केबल को डबल पोल पर चढ़ाने का काम होगा।

रायवाला, खाताखेड़ी, फरमानिया मस्जिद, वुडन सिटी, वर्धमान कालोनी, 62 फुटा रोड, बरगद कालोनी समेत संबंधित क्षेत्रों में आपूर्ति प्रभावित रहेगी। हकीकतपुरा उपकेंद्र के गणपति विहार, गोपालपुरा, रामजानपुरा और विश्वास नगर फीडरों पर सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक कटौती होगी।

हलालपुर, देव कालोनी और आनंद कालोनी समेत इलाकों में मेंटेनेंस और पेड़ों की छंटाई होगी। हकीकतनगर उपकेंद्र के फीडरों पर सुबह आठ से 10 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इससे गिल कालोनी, मिशन कंपाउंड, अहमदबाग, पंजाबी बाग, सुंदर विहार, पवन विहार, भारत विहार, साई धाम, सन सिटी, आर्यन सिटी और मंदाकिनी विहार प्रभावित होंगे।

जनक नगर के पावर हाउस फीडर और आइटीआइ-2 के हसनपुर फीडर पर सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक कटौती होगी। इस दौरान छिपियान, नया बाजार, लिंक रोड, हसनपुर, पार्श्वनाथ और कोर्ट रोड में बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। मानकमऊ-शहरी के नवादा रोड फीडर पर भी इसी समय एलटी फ्यूज बाक्स लगाने का काम होगा।