सहारनपुर में DAP की किल्लत: सहकारी समिति पर एक घंटे में खत्म हुआ स्टॉक; बिना खाद के निराश लौटे किसान

संवाद सूत्र, खेड़ा अफगान (सहारनपुर)। बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति पर सोमवार को डीएपी खाद लेने पहुंचे अनेक किसानों को भारी निराशा का सामना करना पड़ा।

समिति पर बिक्री शुरू होने के महज एक घंटे के भीतर ही डीएपी का पूरा स्टॉक समाप्त हो गया, जिसके चलते दूर-दराज के गांवों से पहुंचे कुछ किसानों को बिना खाद के ही वापस लौटना पड़ा।

फसलों खासकर गेहूं और सरसों की बुवाई का समय नजदीक आते ही क्षेत्र में डीएपी खाद की मांग तेजी से बढ़ी है। खाद मिलने की सूचना पर सोमवार सुबह से ही खेड़ा अफगान सहकारी समिति परिसर में सैकड़ों किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई थी।

खाद पाने की होड़ में किसान तड़के ही लंबी कतार में खड़े हो गए थे। समिति के कर्मचारियों ने जैसे ही खाद का वितरण शुरू किया किसानों में पहले खाद लेने की होड़ मच गई। लेकिन मांग के मुकाबले खाद की उपलब्धता कम होने के कारण महज एक घंटे के भीतर डीएपी का पूरा स्टॉक समाप्त हो गया।