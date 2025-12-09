Language
    Saharanpur: रोहिंग्या घुसपैठियों की खोज में चलाया गया अभियान, डिटेंशन सेंटर को लेकर जमीन की तलाश जारी

    By Sanju Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:22 AM (IST)

    सहारनपुर में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की खोज के लिए एक अभियान चलाया गया है। इस दौरान डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए जमीन की तलाश जारी है। प ...और पढ़ें

    घुसपैठियों की तलाश में खलासी लाइन स्थित झुग्गियों में रहने वाले लोगों की जांच करते सदर थाना प्रभारी कपिल देव। 

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद रोहिंग्या की घुसपैठ को लेकर पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट हो गया है। चप्पे-चप्पे पर चौकसी बरती जा रही है।

    बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जनपद में अभियान शुरू किया गया है। ताकि आरोपितों को पकड़ा जा सके। इसके अलावा पुलिस जनसेवा केंद्रों से भी डाटा जुटाने में लगी हुई है। बॉर्डर क्षेत्र के अलावा शहर के वार्डों में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वार्डों में रहने वाले संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है।

    जनपद में 200 से अधिक जनसेवा केंद स्थापित है। पुलिस और खुफिया विभाग जनसेवा केंद्रों से डाटा जुटा रहा है। कितने लोगों के कार्ड बनाए गए? क्योंकि पहले भी फर्जी तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्यां के कार्ड बनाने के मामले में जनसेवा केंद्रों पर एनआइए और एटीएस की संयुक्त टीम छापामारी कर कई आरोपितों को पकड़ चुकी है।

    इसके अलावा देवबंद में वर्ष 2024 में दो बांग्लादेशी रोहिंग्यां भी एनआइए और एटीएस की टीम पकड़ चुकी है। पुलिस के रिकॉर्ड में फिलहाल शहर में करीब 15 रोहिंग्यां रह रहे हैं, जिनके शारणार्थी कार्ड बने हुए हैं। इसके अलावा वार्डों में भी पुलिस संपर्क कर रही है।

    ताकि बांग्लादेशी रोहिंग्या को पकड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। ताकि पकड़े जाने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या को रखा जा सके और उनसे पूछताछ की जा सके। डिटेंशन सेंटर को लेकर अधिकारी मंथन कर रहे हैं। इसके लिए जमीन की तलाश भी की जा रही है।

