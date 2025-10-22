Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी के इस जिले में युवक को घर से बाहर खींचकर लाठी-डंडे और धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतारा

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:17 PM (IST)

     Saharanpur News : सहारनपुर के झबीरण गांव में बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे जैसी आवाज निकालने पर एक युवक की हत्या कर दी गई। विवाद के दौरान बचाव में आए तीन अन्य लोग भी घायल हो गए। इस मामले में तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बाइक से पटाखे जैसी आवाज छोड़ने के विरोध में युवक की पीटकर हत्या (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, सरसावा (सहारनपुर)। बुलेट मोटर साइकिल से पटाखे जैसी आवाज छोड़ने का विरोध करने पर गांव झबीरण में युवक की घर से बाहर खींचकर लाठी-डंडे और धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। बीच-बचाव में आए तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
    गांव झबीरण निवासी राजबीर उर्फ बबलू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार रात राधा कालोनी निवासी अमित उर्फ मिंटू मुहल्ले में बुलेट बाइक से पटाखे जैसी आवाज छोड़ रहा था। इसका कुछ लोगों ने विरोध किया। शोर सुनकर उसका भांजा अमित उर्फ काला घर से निकलकर आया और विरोध किया।
    बुलेट सवार अमित युवक को धमकाने और गाली-गलौज करने लगा। कुछ समय बाद वह कार में अपने भाई सुमित और परगट, मलकीत, अर्जुन मोगा, आदर्श तथा ईशु व आनंद पुत्रगण चंद्रपाल के साथ अमित के घर आया। अमित को खींचकर घर से बाहर निकाला और सभी युवकों ने उस पर लाठी और धारदार हथियार से वार कर दिया। बीच बचाव के लिए आए निखिल, राजेंद्र और किशन भी घायल हो गए।
    सभी को पिलखनी राजकीय मेडिकल कालेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमित उर्फ काला की गंभीर हालत होने के चलते उसे हायर सेंटर चंडीगढ़ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई। मृतक अमित मूल रूप से बागपत के गांव नंगला का निवासी था। वह बचपन से ही अपने मामा राजबीर के पास आ गया था।
    वह सरसावा के मुहल्ला राधा स्वामी कालोनी में ढाबा चलाता था और अविवाहित था। अमित के भाई की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। एसपी देहात सागर जैन का कहना है कि युवकों में पहले से ही कोई विवाद चल रहा था। पीड़ित की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

     

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें