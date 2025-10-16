Saharanpur News: स्कूल वैन ने बाइक को मारी टक्कर, टेंट कारोबारी के बेटे समेत दो लोगों की मौत

संवाद सहयोगी, जागरण, देवबंद (सहारनपुर)। बास्तम-करंजाली मार्ग पर गुरुवार सुबह स्कूल वैन की टक्कर से बाइक सवार टेंट कारोबारी के बेटे समेत दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

गांव असदपुर करंजाली निवासी शिवकुमार का गांव में ही टेंट का काम है। गुरुवार सुबह आठ बजे शिवकुमार का 15 वर्षीय बेटा कन्हैया और उनकी दुकान पर काम करने वाला गांव सुल्तानपुर निवासी 23 वर्षीय हीरा बाइक से देवबंद आ रहे थे। बाइक हीरा चला रहा था। जब वह बास्तम-करंजाली मार्ग पर खेल मैदान के निकट पहुंचे तो गांव से बच्चों को लेने जा रही मेपल्स स्कूल की वैन ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी। हादसे में हीरा और कन्हैया गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस दोनों को देवबंद सीएचसी ले गई जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मेरठ रेफर कर दिया गया। रास्ते में दोनों की मौत हो गई। एसडीएम युवराज सिंह, सीओ अभितेष सिंह मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। एसडीएम ने स्वजन को उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया।

शिवकुमार ने वैन चालक अमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार किशोर और युवक हेलमेट पहने थे। शरीर के निचले हिस्सों में गंभीर चोट लगने से दोनों की मौत हुई है। स्कूली वैन पुलिस के कब्जे में है। मेपल्स एकेडमी की प्रधानाचार्य डा. चित्रा जोशी ने बताया कि गुरुवार सुबह स्कूल वैन करंजाली गांव से बच्चे लेने जा रही थी। हादसा बेहद दुखदायी है।