UP News : रेलवे ट्रैक पर बैठकर जीजा-साले पी रहे थे शराब, मालगाड़ी से कटकर दोनों की मौत

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पेपर मिल फाटक और शेखपुरा ओवरब्रिज के बीच रेलवे ट्रैक पर बैठे जीजा-साले की मालगाड़ी के नीचे आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों वहां बैठकर शराब पी रहे थे। पुलिस ने मामले की जानकारी ली है। एक अन्य हादसे में सहारनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर पैर फिसलने से एक युवक के दोनों पैर कट गए। गंभीर हालत में उसका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।

कोतवाली थाना क्षेत्र में पेपर मिल फाटक और शेखपुरा ओवरब्रिज के बीच शाम को दिल्ली-सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर बैठकर दो युवक शराब पीने के बाद बातचीत कर रहे थे। बताया जाता है कि इसी बीच किसी बात को लेकर उनमें आपस में विवाद हो गया। दोनों मामले को सुलझाने में उलझे हुए थे। करीब 6:15 बजे ट्रैक पर दिल्ली की ओर जाने वाली मालगाड़ी आई, जिससे दोनों की कटकर मौत हो गई।

पुलिस ने बताया की दोनों की पहचान 22 वर्षीय अरमान व 23 वर्षीय सिकंदर निवासी गांव शेखपुरा के रूप में हुई। दोनों युवक रेलवे ट्रैक पर बैठे थे, जिनको मालगाड़ी आने की भनक नहीं लगी। मृतक अरमान, सिंकदर का जीजा था। दोनों की शादी हो गई थी। दोनों के एक-एक बच्चा है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।