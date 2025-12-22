उषा के कनेक्शन का बिजली बिल पंकज के नाम भेज रहा पावर कारपोरेशन, चार माह से ठीक कराने को चक्कर काट रहा उपभोक्ता

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। विद्युत विभाग के अधिकारी यूं तो उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दावे करते नहीं अघाते, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिलकुल विपरीत दिखाई दे रही है। जी हां, ये सच है, अब इसे विद्युत विभाग की लापरवाही कहें या फिर कर्मचारियों की मनमानी।

नवादा रोड स्थित स्मार्ट सिटी कालोनी निवासी पंकज कुमार को किसी और उपभोक्ता के कनेक्शन का बिल भेजा जा रहा है। चार माह से पंकज कुमार बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया है।

स्मार्ट सिटी कालोनी निवासी पंकज कुमार ने इंटरनेट साइट एक्स पर पीवीवीएनएल को टैग कर भेजे शिकायती पत्र में बताया कि कालोनी में उसका मकान है, जिसमें उन्होंने मानकमऊ विद्युत उपकेंद्र से विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। उनके खाली पड़े मकान में सिर्फ एक बल्ब का लोड होने के बावजूद बिजली बिल ज्यादा आ रहा था।

उन्होंने शिकायत की तो विभाग की ओर से बताया गया कि उके मीटर की बजाय उसे किसी अन्य कनेक्शन का बिल भेजा जा रहा था, जो उषा नामक किसी महिला के नाम पर है। पंकज ने बिल में मीटर संख्या ठीक करने को लेकर बीती 19 अगस्त को यूपीपीसीएल के घंटाघर आफिस पर शिकायती पत्र दिया था। विभागीय अधिकारियों की हीलाहवाली के चलते अभीतक उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है।