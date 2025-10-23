बोगस फर्म से सरकार को लगाया चूना, सात करोड़ 39 लाख की नहीं हो पाई वसूली, सहारनपुर में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। बोगस फर्मों से खरीदारी दर्शाते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट पास कराकर सरकार को करोड़ों रुपये की राजस्व क्षति पहुंचाने का मामला पकड़ में आया है। सहायक आयुक्त राज्य कर खंड-चार आशीष कुमार ने मामले में रुखसार ट्रेडर्स फर्म के संचालक मोहम्मद जावेद निवासी हबीबगढ़ कालोनी, चिलकाना रोड के खिलाफ कुतुबशेर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। फर्म का पंजीयन निरस्त करने के साथ ही उसके खिलाफ सात करोड़ 39 लाख रुपये से ज्यादा की वसूली का नोटिस जारी किया गया है।

सहायक आयुक्त राज्य कर खंड-चार ने कुतुबशेर थाने में दी तहरीर में बताया कि मोहम्मद जावेद पुत्र इमरान ने रुखसार ट्रेडर्स के नाम से 30 सितंबर 2020 को अपनी फर्म का जीएसटी में पंजीकरण कराया था। उसने व्यापार स्थल का पता हबीबगढ़ कालोनी, इनाम नगर सहारनपुर दर्ज कराया था। आरोप है कि जावेद ने वर्ष 2022-23 में बोगस (अस्तित्वहीन) फर्मों से खरीदारी दर्शाते हुए बोगस आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) पास करा ली, जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हुई।

जावेद का फर्जीवाड़ा प्रकाश में आने पर 18 जनवरी 2024 को उसकी फर्म का पंजीयन निरस्त कर दिया गया। साथ ही विभाग की ओर से जावेद के विरुद्ध वर्ष 2022-23 में जीएसटी अधिनियम के तहत आदेश पारित करते हुए कर अर्थदंड और ब्याज के रूप में कुल 11,60,113 रुपये तथा वर्ष 2023-24 में कर अर्थदंड एवं ब्याज के रूप में कुल 7,28,14,153 रुपये की मांग की गई।

हालांकि जावेद से वसूली नहीं हो पाई, क्योंकि जावेद ने जीएसटी चोरी के उद्देश्य से धोखाधड़ी करते हुए वास्तविक खरीद-बिक्री किए बिना बोगस खरीद-बिक्री दर्शायी थी। इस मामले में 13 अक्टूबर को उन्होंने एसएसपी से भी शिकायत की थी। मामले में आरोपित फर्म संचालक जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी एचएन सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।