जागरण संवाददाता, बेहट (सहारनपुर)। थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव महमूद मजरा रायपुर में एक कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) में संचालित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की फ्रेंचाइजी में क्षेत्र के लगभग 250 खाताधारकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है।

मजदूरी पेशा खाता धारक यहां पैसा जमा करते थे। जिसे धोखाधड़ी कर निकाल लिया गया। आरोपित फ्रेंचाइजी संचालक फरार है। तीन पीड़ित खाताधारकों की तहरीर पर पुलिस ने संचालक और फ्रेंचाइजी कंपनी के एरिया मैनेजर पर तीन मुकदमे दर्ज कर लिए हैं।

पीड़ित खाताधारक जाबिर, सईद तथा मंसूर ने अलग-अलग दी तहरीर में बताया गया है कि गांव महमूद मजरा में गांव का सुनील कुमार सीएससी चलाता है। इसी पर उसने एसबीआइ की फ्रेंचाइजी ले रखी है। गांव के मजदूरी पेशा लोगों के इस मिनी बैंक में खाते हैं।

आरोप है कि फ्रेंचाइजी कंपनी के एरिया मैनेजर रजत चौधरी के साथ मिलीभगत कर धोखाधड़ी से लगभग करीब 250 खातों से फर्जी तरीके से रकम निकाल ली गई। पीड़ितों का कहना है कि जब वह अपने खातों में पैसा जमा करने के लिए जाते थे तो केंद्र संचालक उनसे पैसे लेकर पासबुक में पेन से एंट्री कर देता था।

ऐसे में वह उक्त रकम को खातों में जमा करने के बजाय स्वयं हड़प कर जाता था। खाताधारकों का कहना है कि वह करोड़ों रुपये की ठगी कर गांव से भाग गया।

एसबीआइ गांव रायपुर शाखा प्रबंधक शौकीन अली ने कहा कि सीएससी संचालक का बैंक से सीधा कोई लिंक नहीं है। बैंक ने एक कंपनी को फ्रेंचाइजी दे रखी है। कंपनी की ओर से ही इस सीएससी को नामित किया गया था। सीएससी संचालक ने कुछ लोगों के पैसे खाते में जमा न करके अपने पास रख लिए हैं, यह शिकायत मेरी जानकारी में भी आई है। मामला पुलिस में चला गया है।

इंस्पेक्टर कोतवाली मिर्जापुर सुनील नागर ने कहा कि तीनों तहरीर के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी खाता धारकों की सूची भी उन्हें मिल गई है। बैंक स्टाफ का कहना है कि उन्हें इससे पहले इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।