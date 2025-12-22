साइबर ठगों से वापस कराए एक करोड़ आठ लाख, बैंकों में फ्रीज कराए 2.17 करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जनपद पुलिस ने बीते छह महीने में साइबर अपराधियों के खिलाफ कुल 86 मुकदमें दर्ज किए हैं। इन मामलों में 56 साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल दो करोड़ 17 लाख से ज्यादा रुपये की धनराशि बैंकों में फ्रीज कराई है। इतना ही नहीं पुलिस अब तक साइबर ठगी के पीड़ितों के खातों में एक करोड़ आठ लाख से ज्यादा रुपये वापस करा चुकी है।

एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देश पर जनपद पुलिस साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, पीड़ितों को शीघ्र राहत दिलाने के साथ ही लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में जुटी है। जनपद में साइबर क्राइम थाने के साथ ही सभी थानों में बनाई गई साइबर सेल अपराधियों पर शिकंजा कस रही है।

बीती एक जुलाई से अब तक जनपद में साइबर अपराध के 86 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने इनमें 56 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी का शिकार हुए पीड़ितों की दो करोड़ 17 लाख 63 हजार 268 रुपये की धनराशि का समय रहते खातों में फ्रीज कराया।

साइबर सेल ने इसके लिए विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के साथ सक्रिय एवं तकनीकी समन्वय किया। इतना ही नहीं एक करोड़ आठ लाख 75 हजार 399 रुपये की धनराशि को साइबर ठगी के पीड़ितों के बैंक खातों में वापस भी कराई।

हर गली-चौराहे पर लिखवाया पुलिस का नंबर साइबर अपराधों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने एवं त्वरित शिकायत दर्ज कराने के उद्देश्य से जनपद में तमाग गलियों और चौराहों पर पुलिस एसएसपी से लेकर थाना प्रभारी और बीट कांस्टेबल तक का नंबर लिखवाया गया है। एसएसपी के निर्देश पर जनपद में करीब 18,000 सार्वजनिक एवं प्रमुख स्थानों पर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा साइबर थाना का सीयूजी नंबर 7839876635 अंकित कराया गया है।