दिल्ली-देहरादून ग्रीन फील्ड हाईवे पर तेल के टैंकर में लगी आग, खौफ में घरों को छोड़कर बाहर निकले लोग

संवाद सूत्र, जागरण, बिहारीगढ़ (सहारनपुर)। दिल्ली-देहरादून ग्रीन फील्ड हाईवे पर गणेशपुर में अंडरपास के ऊपर से गुजर रहे तेल के टैंकर में अचानक शाट सर्किट से केबिन में आग लग गई। केबिन में धुआं उठता देख चालक ने गाड़ी रोक कर बाहर निकल गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने थाना फतेहपुर से अग्निशमन वाहन बुलाया।

करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक घटना स्थल के आसपास के लोगों की सांसें अटकी रहीं। इस दौरान खौफ में आसपास के घरों को छोड़कर लोग बाहर निकल गए। आग पूरी तरह बुझ जाने के बाद ही ग्रामीणों की जान में जान आई।

हादसा बुधवार करीब साढ़े तीन बजे का है। गाड़ी का चालक सीताराम पुत्र सतवीर निवासी बहबलपुर, जिला हिसार हरियाणा जैट फ्यूल (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम) लेकर भठिंड़ा डिपो पंजाब से देहरादून जा रहा था। जैसे ही गणेशपुर में स्थित अंडरपास पर चढ़ा तो गाड़ी के केबिन में शाट सर्किट होने के कारण अचानक आग लग गई।

चालक ने बताया कि उसने जैसे ही केबिन से धुआं उठता देख तो आनन फानन गाड़ी से नीचे उतर गया। घटना कि सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मय फोर्स मौके पर पहुंचे। तत्काल प्रभाव से थाना फतेहपुर से छोटा अग्निशमन वाहन बुलाया गया। कुछ देर बाद सहारनपुर से दूसरा वाहन भी बुला गया। आग जब तक गाड़ी के केबिन तक ही रही।