Saharanpur News : मुकदमा वापस न लेने पर हत्या की धमकी, पीड़िता का दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म का प्रयास और एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा वापस न लेने पर पीड़िता के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपित की बहनों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की और मुकदमा वापस न लेने पर उसकी हत्या कराए जाने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता ने बताया कि गांव के ही युवक ललित ने 13 मार्च 2024 को उसे होटल में ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था तथा उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आरोपित ब्लैकमेल किया। आरोपित ने गांव में ही अपने दोस्त के घेर में ले जाकर जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता छूटकर घर पहुंची और मां को बताया। पीड़िता की मां शिकायत लेकर पहुंची तो आरोपित के परिवार ने उसके साथ भी मारपीट की और कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने दुष्कर्म के बजाय छेड़छाड़ और मारपीट में मुकदमा दर्ज किया। सीओ की जांच और कोर्ट में पीड़िता के बयान होने के बावजूद पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा नहीं बढ़ाई और न ही आरोपित को गिरफ्तार किया। इसके चलते गुरुवार को आरोपित की दो बहनें जबरन घर में घुस आई और गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। मुकदमा वापस न लेने पर पीड़िता को लात-घूसों से मारा और चुन्नी से गला घोट कर जान से मारने की कोशिश की। पीड़िता की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो दोनों बहनें ललित के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस नहीं लेने पर हत्या कराने की धमकी देते हुए चली गई। पीड़िता ने जान का खतरा बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की।