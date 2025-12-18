UP: घर में खोल रखी थी नकली नोट छापने की 'फैक्ट्री', कई राज्यों में कर रहा था सप्लाई, राजस्थान पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। राजस्थान पुलिस ने सहारनपुर से नकली नोट छापने वाले आरोपित गौरव पुंडीर को गिरफ्तार किया है। आरोपित गौरव पुंडीर सेंट्रल पार्क स्थित अपने घर पर मशीन से नकली नोट छापता था। एक लाख रुपये के असली नोट लेकर तीन लाख के नकली नोट देता था। वेस्ट यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड में नकली नोट सप्लाई किए जाते थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजस्थान की पुलिस ने कुछ दिनों पहले वहीं के रहने वाले आरोपित गोविंद को गिरफ्तार किया था। गोविंद ने आरोपित पुंडीर से नकली नोट लेने की बात स्वीकार की थी। जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने आरोपित गोविंद को साथ लेकर घंटाघर स्थित एक होटल से गौरव पुंडीर को गिरफ्तार किया। उसके घर से पुलिस ने पांच सौ और दो सौ के 4.30 लाख रुपये, नकली नोट छापने की मशीन बरामद की है। आरोपित के बाकी साथियों के बारे में पुलिस दबिश दे रही है।

पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर को लगी गोली, गिरफ्तार, दो बदमाश फरार जागरण संवाददाता, बेहट (सहारनपुर)। इंस्पेक्टर सतपाल सिंह भाटी ने बताया कि बुधवार की देर शाम पुलिस जनता रोड के मंड़ौरा तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच सहारनपुर की ओर से एक टाटा मैजिक (छोटा हाथी) आती दिखाई दी तो पुलिस ने टॉर्च की रोशनी से से पुलिस ने रोकने का इशारा किया। लेकिन चालक ने रोकने के बजाए गाड़ी को गांव चिम्माबांस के कच्चे रास्ते पर दौड़ा दिया।