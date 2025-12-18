UP: घर में खोल रखी थी नकली नोट छापने की 'फैक्ट्री', कई राज्यों में कर रहा था सप्लाई, राजस्थान पुलिस ने किया गिरफ्तार

Language
    By Praveen VashishthaEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:13 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। राजस्थान पुलिस ने सहारनपुर से नकली नोट छापने वाले आरोपित गौरव पुंडीर को गिरफ्तार किया है। आरोपित गौरव पुंडीर सेंट्रल पार्क स्थित अपने घर पर मशीन से नकली नोट छापता था। एक लाख रुपये के असली नोट लेकर तीन लाख के नकली नोट देता था। वेस्ट यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड में नकली नोट सप्लाई किए जाते थे।

    राजस्थान की पुलिस ने कुछ दिनों पहले वहीं के रहने वाले आरोपित गोविंद को गिरफ्तार किया था। गोविंद ने आरोपित पुंडीर से नकली नोट लेने की बात स्वीकार की थी। जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने आरोपित गोविंद को साथ लेकर घंटाघर स्थित एक होटल से गौरव पुंडीर को गिरफ्तार किया। उसके घर से पुलिस ने पांच सौ और दो सौ के 4.30 लाख रुपये, नकली नोट छापने की मशीन बरामद की है। आरोपित के बाकी साथियों के बारे में पुलिस दबिश दे रही है। 

    पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर को लगी गोली, गिरफ्तार, दो बदमाश फरार

    जागरण संवाददाता, बेहट (सहारनपुर)। इंस्पेक्टर सतपाल सिंह भाटी ने बताया कि बुधवार की देर शाम पुलिस जनता रोड के मंड़ौरा तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच सहारनपुर की ओर से एक टाटा मैजिक (छोटा हाथी) आती दिखाई दी तो पुलिस ने टॉर्च की रोशनी से से पुलिस ने रोकने का इशारा किया। लेकिन चालक ने रोकने के बजाए गाड़ी को गांव चिम्माबांस के कच्चे रास्ते पर दौड़ा दिया।

    पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया तो कुछ दूर आगे जाकर बदमाश गाड़ी छोड़ कर पुलिस पर फायरिंग करते हुए जंगल की ओर भागे। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल होकर भागते हुए गिर पड़ा जबकि उसके दो अन्य साथी भागने में कामयाब रहे। घायल बदमाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया उसकी पहचान हिस्ट्रीशीटर सद्दाम के रूप में हुई।

    घायल बदमाश को हिरासत में लेकर पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जबकि उसके साथियों की जंगल में तलाश की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मौके से पुलिस को टाटा मैजिक एक तमंचा, दो कारतूस, एक कारतूस का खोखा व 13 हजार रुपये बरामद हुए है। इंस्पेक्टर ने बताया कि पकड़े गए बदमाश सद्दाम के खिलाफ कोतवाली बेहट, थाना बिहारीगढ़ व देहात कोतवाली से पशु चोरी के मामलों में वांछित है। उसके खिलाफ जनपद के अन्य थानों में पशु चोरी, गौ हत्या, गैंगस्टर एक्ट आदि से संबंधित दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज है।